Retornos bonos Tesoro EEUU caen, mercados apuestan a recorte tasas mayor

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 5 sep (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron el viernes después de que los datos mostraran que la mayor economía del mundo creó muchos menos puestos de trabajo de lo esperado en agosto, reforzando las expectativas de que la Fed volverá a recortar las tasas en una reunión de política monetaria este mes.

* El mercado de futuros de tasas también ha empezado a valorar una pequeña probabilidad de una relajación de 50 puntos básicos al final de la reunión de dos días del 17 de septiembre.

* Por la tarde, los rendimientos a dos años en Estados Unidos, que reflejan las expectativas de tipos de interés, y el rendimiento de referencia a 10 años cayeron a su nivel más bajo desde abril.

* El rendimiento a dos años bajó 7,9 puntos básicos (pb) hasta el 3,513%. En la semana bajó 11 puntos básicos, la mayor caída semanal desde finales de julio.

* El rendimiento de referencia a 10 años bajó 8,8 puntos básicos hasta el 4,088%. En la semana, el rendimiento cayó casi 14 puntos básicos, la mayor caída semanal desde finales de julio.

* Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales mostraron que las nóminas no agrícolas de Estados Unidos aumentaron en sólo 22.000 puestos de trabajo el mes pasado después de incrementar en un revisado al alza de 79.000 en julio, según informó el Departamento de Trabajo el viernes.

* Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado un aumento de las nóminas de 75.000 puestos, tras el incremento de 73.000 registrado en julio.

* Los datos mostraron que en junio la economía estadounidense perdió 13.000 puestos de trabajo, en lugar del aumento de 14.000 nóminas comunicado inicialmente.

* La curva de rendimientos del Tesoro, mientras tanto, se empinó inicialmente tras el informe de empleo, con la brecha entre los rendimientos a dos años y a 10 años ampliándose a 59,6 puntos básicos, en comparación con los 57,1 puntos básicos a última hora del jueves. El miércoles, la curva alcanzó los 63,8 puntos básicos, su diferencial más amplio desde abril.

* En otros vencimientos del Tesoro, la rentabilidad de los bonos estadounidenses a 30 años, foco de las ventas de los inversores a principios de esta semana, cayó a su nivel más bajo en dos meses y se situó por última vez en 10,2 puntos básicos, en el 4,7%. El rendimiento bajó 15 puntos básicos esta semana, la mayor caída semanal desde finales de marzo. El miércoles, el rendimiento a 30 años tocó el 5% por primera vez desde julio. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; Edición de Kevin Liffey y Sharon Singleton, Editado en español por Juana Casas)