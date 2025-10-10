Retornos bonos Tesoro EEUU caen tras amenazas arancelarias de Trump a China

WASHINGTON, 10 oct (Reuters) - Los rendimientos de la deuda de referencia de Estados Unidos cayeron a mínimos de varias semanas el viernes, ya que los inversores se refugiaron tras las amenazas del presidente Donald Trump de imponer un "enorme" aumento de aranceles a China, acusando a Pekín de tratar de obstaculizar el comercio de tierras raras.

* La larga declaración del presidente en Truth Social provocó una venta masiva de acciones y sacó a las tasas de su reciente patrón de rango, con el retorno a 10 años alcanzando su nivel más bajo desde mediados de septiembre.

* En los últimos días, la deuda soberana de Estados Unidos se había mantenido en un compás de espera, ya que el cierre del Gobierno, que ya ha cumplido su décimo día, ha paralizado la producción y entrega de indicadores económicos cruciales.

* "Es leña al fuego.

Durante un tiempo parecía que las cosas iban bien entre Trump y Xi, pero los últimos controles a la exportación de minerales de tierras raras por parte de China hicieron estallar a Trump", dijo Brian Jacobsen, economista jefe de Annex Wealth Management.

* "Pueden pasar muchas cosas de aquí a la cumbre de la APEC en la que se suponía que se iban a reunir, así que no sería sorpresivo ver que los ánimos se enfrían antes de eso".

* En las operaciones de la tarde, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años caía a mínimos de más de un mes 9,1 puntos básicos, al 4,057%, mientras que el de la deuda a 30 años bajaba 9,6 puntos básicos, al 4,637% tras caer a su nivel más bajo desde el 5 de septiembre.

* El rendimiento de la deuda a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Fed, cedía 7,5 puntos básicos, al 3,512%.

* En tanto, el presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, se

mostró "abierto de mente"

sobre la posible necesidad de otro recorte de tasas de interés.

* Antes, el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller dijo a CNBC que el banco central podría tomar medidas "cautas" para bajar las tasas de interés, lo que ayudó a tranquilizar las expectativas de los inversores de que la Fed no se vería abocada a un recorte excesivo de tasas por los cambios en las plantillas y el debilitamiento del mercado laboral.

* Una parte muy vigilada de la curva, que mide la diferencia entre los retornos a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 52,8 puntos básicos en comparación con los 54,30 de la última hora del jueves.

* También el viernes, la Universidad de Michigan informó de que la encuesta sobre la confianza de los consumidores había superado ligeramente las expectativas, aunque seguía registrando una leve desaceleración en octubre, lo que suponía el tercer descenso mensual y se sumaba a indicadores privados que mostraron debilidad del mercado laboral. (Reporte de Douglas Gillison en Washington y Chuck Mikolajczak en Nueva York. Editado en Español por Manuel Farías y Daniela Desantis)