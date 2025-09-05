Retornos bonos Tesoro EEUU caen ya que débil informe empleo aviva apuestas a recorte tasas mayor

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 5 sep (Reuters) - El retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos caía en picada el viernes, después de que datos mostraron que la mayor economía del mundo creó muchos menos puestos de trabajo de lo esperado en agosto, reforzando las expectativas de que la Reserva Federal retomará los recortes de tasas este mes.

* El mercado de futuros de tasas de interés ha empezado a descontar una relajación de 50 puntos básicos al final de la reunión de dos días del 17 de septiembre.

* El rendimiento a dos años, que refleja las expectativas de tasas de interés, y el del referencial a 10 años caía a su nivel más bajo desde abril.

* La rentabilidad a dos años cedía 12,2 puntos básicos al 3,47% y la de 10 años perdía 11,3 puntos básicos al 4,062%.

* Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo mostraron el viernes que la creación de empleo de Estados Unidos aumentó en solo 22.000 puestos de trabajo el mes pasado, después de incrementarse en 79.000 en julio. Economistas encuestados por Reuters estimaban un aumento 75.000 puestos tras el alza de 73.000 registrado en julio.

* "El recorte de 50 puntos básicos vuelve a estar sobre la mesa", escribió Brian Jacobsen, economista jefe de Annex Wealth Management, en comentarios enviados por correo electrónico tras conocerse los datos. "Probablemente todo el mundo estaba más pendiente de las revisiones que de la cifra principal. Con las revisiones, la creación neta de empleo fue casi nula".

* Los datos mostraron que en junio la economía estadounidense perdió 13.000 puestos de trabajo en lugar del aumento de 14.000 nóminas comunicado inicialmente.

* Tras los datos, el mercado de futuros de tasas de interés de Estados Unidos valora en un 12% la probabilidad de que la Fed rebaje 50 puntos básicos este mes, y en un 88% del recorte más habitual de 25 puntos básicos, según cálculos de LSEG. Los operadores también han descontado unos 70 puntos básicos de relajación este año, frente a los 59 puntos básicos del jueves.

* La curva de rendimientos se empinó tras el informe de empleo, con la brecha entre las tasas a dos años y a 10 años ampliándose a 59,6 puntos básicos, frente a los 57,1 del jueves. El miércoles, la curva alcanzó los 63,8 puntos básicos, su diferencial más amplio desde abril.

* El retorno a 30 años, foco de las ventas de los inversores a principios de semana, caía 8 puntos básicos al 4,794%. El miércoles tocó el 5% por primera vez desde julio. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; Edición de Kevin Liffey y Sharon Singleton)