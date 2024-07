Retornos bonos tesoro eeuu con pocos cambios tras el abandono biden a reelección

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 22 jul (Reuters) - Los retornos de los bonos del Tesoro estadounidense apenas variaban el lunes, mientras los mercados evaluaban la incertidumbre que rodea la carrera hacia la Casa Blanca después de que el presidente Joe Biden abandonara su candidatura a la reelección.

* La vicepresidenta Kamala Harris se movía rápidamente para tratar de asegurarse la nominación presidencial demócrata y tenía previsto hablar en la Casa Blanca a las 1530 GMT tras la decisión de Biden.

* "Esa ha sido la gran incógnita de los mercados, mucha gente en el mercado del Tesoro estaba trabajando para entender que Biden iba a abandonar. No me sorprende mucho que no haya algún tipo de gran agitación en la estructura de tipos y plazos", dijo Thomas Urano, codirector de inversiones de Sage Advisory en Austin, Texas.

* "Y lo que es más importante, la Reserva Federal está desempeñando un papel bastante claro, porque hemos tenido una visión sólida de la inflación moviéndose en su dirección, el crecimiento se está desacelerando, así que la puerta está abierta para que la Fed haga algunos ajustes en un futuro próximo, así que eso es lo otro que realmente ha captado la atención del mercado del Tesoro".

* Los rendimientos han bajado en julio a medida que los datos han mostrado señales de desacleración del mercado laboral y de relajación de la inflación para reforzar las expectativas de que el banco central recorte las tasas de interés este año.

* El retorno a 10 años caía 2,2 puntos básicos, al 4,217% y el del bono a 30 años bajaba 3,1 puntos básicos, al 4,419%.

* Está previsto que la Fed celebre su próxima reunión de política monetaria a finales de julio, y los mercados prevén sólo una ligera posibilidad de un recorte de al menos 25 puntos básicos, mientras que la mayoría espera que el banco central reduzca las tasas en su reunión de septiembre, según la herramienta FedWatch de CME.

* El jueves, los inversores estarán pendientes del Producto Interior Bruto del segundo trimestre, y el viernes, de los datos del gasto en consumo personal (PCE) de junio, en busca de pistas sobre la senda de tasas de interés de la Fed.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos, que mide la diferencia entre las tasas a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en -30,5 puntos básicos.

* La rentabilidad a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, subía 1,2 puntos básicos, al 4,519%. (Reporte de Chuck Mikolajczak; Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters