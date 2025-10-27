Retornos bonos Tesoro EEUU suben por posible acuerdo EEUU-China e incertidumbre sobre datos

Por Tatiana Bautzer

NUEVA YORK, 27 oct (Reuters) - Los retornos de los bonos del Tesoro estadounidense subían el lunes, ya que las esperanzas de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos impulsaban el apetito por el riesgo, mientras los inversores se preocupaban por la disponibilidad de datos sobre la economía y su efecto en las tasas de interés a futuro.

* El rendimiento de la nota a 10 años ganaba 2,3 puntos básicos al 4,02%.

* Los bonos no reaccionaron tan positivamente como la renta variable a las señales de progreso en las conversaciones.

* "Puede ser un efecto del movimiento hacia el riesgo que reduce la demanda de activos más seguros, pero también la falta de datos y también cómo afectará a la trayectoria de las tasas de interés", dijo Tom Di Galoma, director gerente de Mischler Financial Group.

* El rendimiento a dos años, que suele moverse al compás de las expectativas de tasas de interés de la Fed, subió 3,2 puntos básicos más temprano, pero recortó ganancias hasta 2,8 puntos básicos, al 3,512%, después de que el Tesoro subastara US$69.000 millones de estas notas.

* La gran oferta disponible, con otra subasta de US$70.000 millones de notas a 5 años, también puede ser un factor en el aumento de los rendimientos, añadió Galoma.

* Los inversores dan por seguro un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del miércoles, especialmente tras la publicación del IPC de septiembre el viernes.

* Los datos mostraron que las presiones del traspaso de los aranceles de importación fueron hasta ahora más débiles de lo esperado, dijeron los analistas de BMO dirigidos por Ian Lyngen en una nota a clientes el lunes.

* La trayectoria de las tasas de interés hasta diciembre parece menos segura, ya que las incertidumbres reinantes no se resolverán a corto plazo, añadieron. Incluso si el Gobierno reabre en noviembre, el efecto sobre la disponibilidad de datos podría prolongarse hasta bien entrado 2026.

* La rentabilidad a 30 años subía 0,5 puntos básicos, al 4,591%.

* Una parte muy vigilada de la curva, que mide la diferencia entre las tasas a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 50,4 puntos básicos. (Reporte de Tatiana Bautzer, Editado en Español por Manuel Farías)