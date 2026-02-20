Retornos bonos Tesoro EEUU suben tras decisión de Corte Suprema de derogar aranceles de Trump

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 20 feb (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subían el viernes, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles generales que el presidente Donald Trump había impuesto en virtud de una ley destinada a situaciones de emergencia nacional, lo que generaba incertidumbre sobre los futuros ingresos del Gobierno federal

* Los magistrados, en una sentencia de 6 a 3 redactada por el presidente conservador de la Corte Suprema, John Roberts, confirmaron la decisión de un tribunal inferior de que el uso de esta ley de 1977 por parte del presidente republicano excedía su autoridad

* El rendimiento a 10 años subía 1,1 puntos básicos, al 4,086%, desde el 4,075% del jueves

* "La gran pregunta para todos es qué pasará exactamente con los reembolsos y si esto significa que el Gobierno tendrá que devolver los ingresos por aranceles y con qué rapidez se producirá", dijo Gennadiy Goldberg, director de estrategia de tasas de interés estadounidenses de TD Securities en Nueva York

* Trump ha dicho que aplicará aranceles utilizando otros métodos si se anulan los actuales

* "Creo que eso ayudará a limitar la respuesta del mercado, porque lo que importa para el mercado de renta fija son los cobros futuros de los aranceles, incluso si hay que realizar un reembolso único debido a la decisión", dijo Goldberg

* El retorno a dos años, que suele moverse en línea con las expectativas de tasas de interés de la Fed, se mantenía estable en el 3,47%. La curva de rendimiento entre los bonos a dos y 10 años se empinó un punto básico, a 61 puntos básicos

* Los rendimientos también subían después de que los datos publicados el viernes mostraron que la inflación subyacente en Estados Unidos aumentó más de lo esperado en diciembre, lo que reforzó las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés sin cambios durante los próximos meses

* Además, el crecimiento económico estadounidense se ralentizó más de lo esperado en el cuarto trimestre, en medio de las perturbaciones causadas por el cierre de la Administración el año pasado y la moderación del gasto de los consumidores. (Reporte de Karen Brettell, edición en Español de Manuel Farías)