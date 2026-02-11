Retornos bonos Tesoro EEUU suben tras informe de empleo mejor de lo esperado

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 11 feb (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se disparaban el miércoles, después de que un informe sobre el mercado laboral superara con creces las expectativas y enfriara las perspectivas de que la Reserva Federal pudiera tener margen para un recorte de tasas

* El Departamento de Trabajo indicó que el empleo no agrícola aumentó en 130.000 puestos de trabajo en enero, tras un incremento revisado a la baja de 48.000 en diciembre, superando la estimación de los economistas encuestados por Reuters, que apuntaban a un aumento de 70.000. Además, la tasa de desempleo cayó al 4,3% el mes pasado desde el 4,4% de diciembre

* "Sin duda, ha sido una sorpresa esta mañana ver que las cifras eran tan buenas, no solo en cuanto al número de puestos de trabajo creados, sino también en cuanto a la disminución de la tasa de desempleo y el aumento de los ingresos medios por hora, por lo que se trata de un informe positivo en todos los aspectos", dijo JoAnne Bianco, socia y estratega de inversiones sénior de BondBloxx Investment Management en Chicago

* Las expectativas del mercado de que la Reserva Federal podría tener margen para reducir las tasas a corto plazo habían ido aumentando esta semana, después de que un informe sobre las ventas minoristas indicara que los consumidores estaban reduciendo el gasto, y el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, moderara el lunes las expectativas sobre el aumento del empleo en los próximos meses, citando un crecimiento más lento de la población activa y una mayor productividad

* El retorno a 10 años subía 3,5 puntos básicos al 4,18%, tras alcanzar un máximo intradiario del 4,206%, mientras que el de 30 años ganaba 2,2 puntos básicos al 4,81%, tras llegar al 4,834%. La rentabilidad a dos años, que suele moverse en línea con las expectativas de tasas de interés de la Fed, sumaba 6,4 puntos básicos, en camino de registrar su mayor alza diaria desde el 29 de octubre, al 3,518%

* Tras una sólida subasta de 58.000 millones de dólares en deuda a tres años el martes, esta semana llegará más oferta al mercado, ya que el Tesoro subastará 42.000 millones de dólares en bonos a 10 años el miércoles y 25.000 millones de dólares a 30 años el jueves

* Las expectativas del mercado de que la Fed recortara las tasas al menos 25 puntos básicos en la reunión de marzo habían aumentado hasta alrededor del 20% previo a los datos sobre el empleo, y volvieron a caer a alrededor del 6% tras el informe, según la herramienta FedWatch de CME. Las expectativas de una bajada en junio, la primera reunión en la que se valora una probabilidad superior al 50% de una reducción de al menos 25 puntos básicos, bajaban del 75,2% del martes al 60,5%

* Una parte de la curva de rendimiento que mide la diferencia entre las tasas a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 66,0 puntos básicos

(Reporte de Chuck Mikolajczak. Edición en Español de Manuel Farías)