Retornos bonos tesoro eeuu suben tras salida de biden de contienda electoral

(Actualiza con precios de la tarde)

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 22 jul (Reuters) - Los retornos de los bonosdel Tesoro estadounidense subieron el lunes, mientras losmercados evaluaban la incertidumbre que rodea la carrera haciala Casa Blanca después de que el presidente Joe Biden abandonarasu candidatura a la reelección.

* La vicepresidenta Kamala Harris trataba de asegurar lanominación demócrata y se aseguró el apoyo de la ex presidentade la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, mientras que casitodos los demócratas prominentes que habían sido vistos comoposibles rivales de Harris se han alineado con ella.

* "Esa ha sido la gran incógnita de los mercados, muchagente en el mercado del Tesoro estaba trabajando para entenderque Biden iba a abandonar. No me sorprende mucho que no hayaalgún tipo de gran agitación en la estructura de tipos yplazos", dijo Thomas Urano, codirector de inversiones de SageAdvisory en Austin, Texas.

* "Y lo que es más importante, la Reserva Federal estádesempeñando un papel bastante claro, porque hemos tenido unavisión sólida de la inflación moviéndose en su dirección, elcrecimiento se está desacelerando, así que la puerta estáabierta para que la Fed haga algunos ajustes en un futuropróximo, así que eso es lo otro que realmente ha captado laatención del mercado del Tesoro".

* Los rendimientos han bajado en julio a medida que losdatos han mostrado señales de desacleración del mercado laboraly de relajación de la inflación para reforzar las expectativasde que el banco central recorte las tasas de interés este año.

* El retorno de los bonos a 10 años subió 2,1puntos básicos, al 4,26% y la rentabilidad de la deuda a 30 añosavanzó 2,9 puntos básicos, al 4,479%.

* Está previsto que la Fed celebre su próxima reunión depolítica monetaria a finales de julio, y los mercados prevénsólo una ligera posibilidad de un recorte de al menos 25 puntosbásicos, mientras que la mayoría espera que el banco centralreduzca las tasas en su reunión de septiembre, según laherramienta FedWatch de CME.

* El jueves, los inversores estarán pendientes del ProductoInterno Bruto del segundo trimestre, y el viernes, de los datosdel gasto en consumo personal (PCE) de junio, en busca de pistassobre la senda de tasas de interés de la Fed.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos, quemide la diferencia entre las tasas a dos y 10 años,considerada un indicador de las expectativas económicas, sesituaba en -26,7 puntos básicos.

* La rentabilidad del bono a dos años, que suelemoverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, ganó1,6 puntos básicos, al 4,523%.(Reporte de Chuck Mikolajczak; Editado en Español por ManuelFarías)

