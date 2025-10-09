Retornos bonos Tesoro EEUU suben tras subasta deuda a 30 años

WASHINGTON, 9 oct (Reuters) -

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron el jueves por la tarde, después de que una subasta de deuda a largo plazo indicara una demanda moderada en medio del cierre del Gobierno federal, que ha bloqueado la publicación de indicadores económicos oficiales.

* Los bonos del Tesoro a dos años y a 10 años se han movido en una banda estrecha desde que los legisladores en Washington no lograron ponerse de acuerdo sobre la legislación de gastos antes de la fecha límite del 30 de septiembre. Hasta ahora, hay pocos indicios de que se acerque el final del estancamiento.

* Los retornos a 30 años subieron ligeramente tras una venta de deuda pública por US$22.000 millones, pero Lou Brien, de DRW Trading, señaló en una nota a clientes que aún había indicios de demanda, dada la relación oferta/cobertura y la cuota de mercado de los operadores primarios.

* * "Si el informe de empleo se publica y da una señal clara, cualquiera de los movimientos que hemos visto esta semana se revertirá rápidamente", dijo Will Compernolle, estratega macroeconómico de FHN Financial, añadiendo que los rendimientos y las subastas eran indicadores menos fiables de la demanda de los inversores durante una "semana extraña".

* La Universidad de Michigan publicará el viernes su informe mensual sobre la confianza del consumidor, un indicador que probablemente será objeto de un escrutinio inusual ante la ausencia de datos oficiales.

* Mientras, el gobernador de la Reserva Federal Michael Barr dijo en un discurso el jueves que el banco central debería ser "cauteloso" a la hora de recortar las tasas de interés debido al riesgo de una inflación persistente. No obstante, el comité de política monetaria de la Fed ha señalado que es probable que rebaje el costo del crédito a finales de este mes.

* El retorno a 10 años subió 1,7 puntos básicos, hasta el 4,148%, mientras que el de 30 años ganó 0,8 puntos básicos, al 4,732%. La rentabilidad a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, avanzó 1,3 puntos básicos, al 3,597%.

* Una parte muy vigilada de la curva, que mide la diferencia entre las tasas a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situó en 54,7 puntos básicos. (Reportaje de Douglas Gillison en Washington; Editado en español por Juana Casas)