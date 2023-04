Retornos bonos tesoro suben por repunte en actividad empresarial eeuu

(Refunde con datos, a√Īade cotizaciones, detalles, actualiza precios)

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 21 abr (Reuters) - Los rendimientos del Tesoro subían el viernes, después de que datos mostraran que la actividad empresarial estadounidense se aceleró en abril y mientras los inversores esperaban a la próxima reunión de mayo de la Reserva Federal para obtener más orientación sobre la probabilidad de nuevas subidas de las tasas de interés.

* La actividad empresarial estadounidense alcanzó en abril su nivel más alto en 11 meses, lo que contrasta con los crecientes indicios de que la economía corre el riesgo de entrar en recesión, mientras el aumento de las tasas de interés enfría la demanda.

* Sin embargo, el alza de los rendimientos se debió probablemente a la escasez de operaciones, ya que es poco probable que los datos influyan en la política monetaria de la Fed, dijo Lou Brien, estratega de mercado de DRW Trading en Chicago.

* Los retornos de referencia a 10 a√Īos, que cotizan por debajo de los de la deuda a m√°s corto plazo, siguen mostrando preocupaci√≥n por el crecimiento econ√≥mico.

* "El tramo largo est√° se√Īalando que hay problemas econ√≥micos en el futuro, o problemas econ√≥micos actuales", dijo Brien. "Cuando hay una puja por los bonos del Tesoro, parte de esa puja procede de empresas o inversores que no est√°n empleando ese dinero en el mundo real: no est√°n construyendo una f√°brica, no est√°n ampliando un negocio. As√≠ que no es s√≥lo una opini√≥n, sino tambi√©n una funci√≥n de la actividad en el mundo real".

* Los inversores están evaluando si es probable que la Fed siga subiendo las tasas después de una subida prevista de 25 puntos básicos en su reunión del 2 y 3 de mayo, ya que el banco central estadounidense se centra en reducir la inflación, mientras el mercado laboral también se mantiene fuerte.

* La rentabilidad a 10 a√Īos sub√≠a 3 puntos b√°sicos en el d√≠a a 3,570%. El retorno a dos a√Īos avanzaba 2 puntos b√°sicos, a un 4,192%. La inversi√≥n en la curva de rendimientos entre las tasas de la deuda a dos a√Īos y 10 a√Īos se ampli√≥ a -62 puntos b√°sicos.

* Los rendimientos a 10 a√Īos han subido desde los m√≠nimos de siete meses alcanzados el 6 de abril, ya que el sector bancario parece estabilizarse tras la quiebra de dos bancos regionales, entre ellos Silicon Valley Bank, a mediados de marzo. Pero tampoco han logrado superar la zona del 3,65%, con los inversores recelosos de tomar grandes posiciones cortas en caso de que surjan nuevos titulares bancarios negativos. (Reporte de Karen Brettell; Editado en Espa√Īol por Manuel Far√≠as)

Reuters