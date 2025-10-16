Retornos bonos Tesoro suben tras tocar mínimos de varias semanas ante tensión comercial EEUU-China

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 15 oct (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron en una sesión volátil el miércoles, mientras los inversores evaluaban los recientes comentarios de funcionarios estadounidenses sobre la situación comercial con China, mientras que el cierre del gobierno estadounidense mostraba pocas señales de terminar pronto.

* Los rendimientos habían bajado previamente en la sesión después de que el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, describió la importante expansión por parte de China de sus controles de exportación de tierras raras como un repudio total de los acuerdos comerciales entre ambos países en los últimos seis meses.

* Además, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que no está claro si las recientes restricciones de China a las exportaciones de minerales de tierras raras representan una división dentro de su equipo de negociación comercial, pero que no cree que Pekín quiera ser un "agente del caos".

* Sin embargo, los rendimientos revirtieron su rumbo tras alcanzar niveles no vistos en varias semanas.

* La rentabilidad del bono a 10 años subió 2,2 puntos básicos, al 4,044%, tras tocar 3,999% durante la sesión. Esto se produce tras el mínimo de un mes del 3,998% alcanzado el martes. El rendimiento a 30 años subió 1,8 puntos básicos, al 4,642%.

* Los inversores también seguían lidiando con la falta de datos económicos en Estados Unidos, cuando la paralización del Gobierno se prolongaba a un decimoquinto día. Bessent dijo que el cierre le está costando a la economía unos 15.000 millones de dólares diarios en pérdidas de producción.

* Sin embargo, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York dijo que su índice manufacturero Empire State subió a 10,7 en octubre, más que el -8,7 de septiembre y el -1,4 estimado por los economistas encuestados por Reuters.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y diez años y es considerada un indicador de las expectativas económicas, se situó en 53,8 puntos básicos.

* El jefe de la Fed, Jerome Powell, dijo que los responsables monetarios adoptarán un enfoque "reunión por reunión" ante cualquier nuevo recorte de las tasas y que el banco central podría estar acercándose al final de su esfuerzo de endurecimiento cuantitativo para reducir el tamaño de sus tenencias. (Reporte de Chuck Mikolajczak, Editado en Español por Javier López de Lérida)