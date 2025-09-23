Retornos de bonos cotizan estables mientras mercado sigue atento a mensajes de la Fed

Por Matt Tracy

23 sep (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense operaba sin cambios el martes, después de subir en la víspera, mientras el mercado espera las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en busca de señales sobre la próxima decisión de tasas de interés de la entidad.

* El retorno de las notas a 10 años alcanzó su nivel más alto desde el 5 de septiembre el lunes y cedía 0,8 puntos básicos en la sesión, al 4,137%. El de la deuda a 30 años, que mejoró el lunes por cuarta sesión seguida, operaba algo por debajo del cierre del lunes, al 4,759%.

* Los rendimientos subieron la semana pasada pese al recorte de 25 puntos básicos de las tasas por parte de la Fed y su señal de más bajas en futuras reuniones. Esta semana parecen haber entrado en un periodo de calma, ya que el mercado está a la espera de nuevos datos que indiquen la dirección de la economía y las posibilidades de un nuevo recorte o una pausa en la reunión de octubre de la entidad.

* Los mercados ven ahora un 92% de probabilidad de que haya un recorte de 25 puntos básicos en octubre y un 8% de que se aplique una pausa. Según los datos de LSEG, los futuros de las tasas en Estados Unidos prevén reducciones de 44 puntos básicos hasta fines de año.

* El rendimiento de los papeles a dos años, que suele reflejar las expectativas de tasas, bajaba 0,5 puntos básicos, al 3,596%, después de tocar un pico de tres semanas en la víspera, al 3,6%.

* "Nuestro caso base sigue siendo un recorte en octubre y diciembre (...) pero no creo que sea algo cerrado", dijo Gennadiy Goldberg, de TD Securities.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimiento, que mide la brecha entre los bonos a dos y 10 años y es visto como un indicador de las expectativas económicas, operaba en 53,2 puntos básicos.

* El Departamento del Tesoro subastará US$69.000 millones en deuda a dos años más tarde en la jornada y 70.000 millones a cinco años y 44.000 millones a siete años durante la semana. (Editado en español por Carlos Serrano)