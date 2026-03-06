Retornos de bonos del Tesoro de EE.UU. caen ante expectativas de recortes de tasas de la Fed tras débil informe de empleo

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 6 mar (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajaban el viernes, cayendo con fuerza después de que un informe de nóminas del Gobierno estuvo muy por debajo de las expectativas e impulsó las opiniones de que la Reserva Federal podría necesitar recortar las tasas de interés a un ritmo más rápido.

El Departamento de Trabajo informó de que el empleo no agrícola se redujo en 92.000 puestos de trabajo el mes pasado, frente a la previsión de los economistas encuestados por Reuters que apuntaban a un aumento de 59.000 puestos, tras un incremento revisado a la baja de 126.000 en enero. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años caía 0,6 puntos básicos, al 4,14%, tras alcanzar un máximo de tres semanas del 4,179%. El retorno a dos años, que suele moverse en línea con las expectativas de tasas de interés de la Fed, bajaba 1,6 puntos básicos, al 3,583%.

Las expectativas de un recorte de al menos 25 puntos básicos por parte de la Fed en su reunión de junio aumentaron tras el informe sobre el empleo. (Reporte de Chuck Mikolajczak; edición en español de Manuel Farías)