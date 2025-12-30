Retornos de bonos del Tesoro de EEUU suben en la última semana de 2025

Por Matt Tracy

30 dic (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron levemente el martes, mientras el mercado miraba hacia enero en busca de señales sobre el rumbo de la economía estadounidense.

* El retorno a 10 años subió 1,2 puntos básicos (pb), a 4,127%, mientras que el de la deuda a 30 años ganó 0,4 pb, a 4,808%.

* La rentabilidad a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, bajó 1 pb, al 3,454%.

* El swap a cinco años vinculado a la inflación, considerado por algunos como un mejor indicador de las expectativas de precios debido a las posibles distorsiones causadas por la relajación cuantitativa de la Reserva Federal, se situaba en el 2,449%.

* Los rendimientos subieron tras los datos del martes que mostraron que los precios de la vivienda subieron en octubre al ritmo anual más lento en más de 13 años.

* Datos del lunes mostraron que las ventas pendientes de casas aumentaron un 3,3% el mes pasado, tras una subida del 2,4% revisada al alza en octubre, según la NAR. Economistas consultados por Reuters proyectaban un avance del 1%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro, que mide la diferencia entre las tasas a dos y diez años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 67 puntos básicos.

* Las probabilidades de que haya un recorte de las tasas de interés en la reunión de enero de la Reserva Federal se situaban en el 16,1%.

* La Fed publicó el martes las minutas de su última reunión monetaria, de diciembre, que mostraron una división entre los miembros del comité sobre el curso de la política monetaria.

* Los agentes en el mercado están atentos a cualquier dato clave que pueda apuntar a una baja de las tasas de interés en enero. Según los participantes en el mercado, es probable que esto se produzca en el primer mes de 2026. (Reporte de Matt Tracy en Washington; Editado en Español por Manuel Farías y Javier López de Lérida)