Retornos de bonos del Tesoro de EE.UU., volátiles tras débil informe de empleo

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 6 mar (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense cotizaba con volatilidad el viernes, recuperándose de una fuerte caída tras un informe de nóminas que estuvo muy por debajo de las expectativas e impulsó las opiniones de que la Reserva Federal podría necesitar recortar las tasas a un ritmo más rápido.

El Departamento de Trabajo informó que el empleo no agrícola se redujo en 92.000 puestos de trabajo el mes pasado, frente a la previsión de los economistas encuestados por Reuters que apuntaban a un aumento de 59.000 puestos, tras un incremento revisado a la baja de 126.000 en enero.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía 2,5 puntos básicos, al 4,171%, tras alcanzar un máximo de tres semanas del 4,1879%.

El retorno a dos años, que suele moverse en línea con las expectativas de tasas de interés de la Fed, bajaba 2,6 puntos básicos, al 3,573%, luego de subir hasta el 3,631%, un pico desde el 20 de noviembre.

Los rendimientos han subido considerablemente esta semana, ya que la guerra contra Irán ha provocado un aumento de los precios del petróleo y ha avivado los temores de un aumento de la inflación, lo que podría hacer que la Fed y otros bancos centrales de todo el mundo suspendieran la reducción de las tasas de interés.

Las expectativas de un recorte de al menos 25 puntos básicos por parte de la Fed en su reunión de junio aumentaron tras el informe sobre el empleo.

"El mercado de bonos del Tesoro está muy confuso y estancado en este momento, tratando de decidir qué es más importante: el riesgo de inflación impulsado por el petróleo o una desaceleración del mercado laboral que podría frenar el crecimiento": dijo Thomas Urano, codirector de inversiones de Sage Advisory en Austin.

El rendimiento del bono a 30 años subía 3,9 puntos básicos, al 4,792%.

(Reporte de Chuck Mikolajczak; edición en Español de Manuel Farías y Javier Leira)