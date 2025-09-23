Retornos de bonos Tesoro EEUU caen tras comentarios de jefe de la Fed

Por Matt Tracy

23 sep (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense caía ligeramente el martes, tras declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en las que abogó por la cautela frente a la próxima decisión sobre tasas de interés del banco central.

* El retorno de las notas a 10 años alcanzó su nivel más alto desde el 5 de septiembre el lunes y cedía 0,7 puntos básicos en la sesión, al 4,138%. El de la deuda a 30 años, que había subido el lunes por cuarta sesión seguida, bajaba 0,7 puntos básicos, al 4,754%.

* El rendimiento bajó después de que Powell mencionó el peligro de recortar las tasas demasiado rápido y arriesgarse a una nueva oleada de inflación, o de reducirlas demasiado lentamente y provocar un aumento innecesario del desempleo.

* Los rendimientos habían subido la semana pasada pese al recorte de 25 puntos básicos de las tasas por parte de la Fed y su señal de más bajas en futuras reuniones.

* Esta semana parecen haber entrado en un periodo de calma, ya que el mercado está a la espera de nuevos datos que indiquen la dirección de la economía y las posibilidades de un nuevo recorte o una pausa en la reunión de octubre de la entidad.

* Los mercados ven ahora un 92% de probabilidad de que haya un recorte de 25 puntos básicos en octubre y un 8% de que se aplique una pausa. Según los datos de LSEG, los futuros de las tasas en Estados Unidos prevén reducciones de 44 puntos básicos hasta fines de año.

* El rendimiento de los papeles a dos años, que suele reflejar las expectativas de tasas, bajaba 0,7 puntos básicos, al 3,594%, después de tocar un pico de tres semanas el lunes, del 3,6%.

* "Nuestro caso base sigue siendo un recorte en octubre y diciembre (...) pero no creo que sea algo cerrado", dijo Gennadiy Goldberg, de TD Securities.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimiento, que mide la brecha entre los bonos a dos y 10 años y es visto como un indicador de las expectativas económicas, operaba en 52,4 puntos básicos.

* El Departamento del Tesoro subastó US$69.000 millones en deuda a dos años, con un ratio de cobertura de 2,51 veces, y emitirá deuda por 70.000 millones a cinco años y 44.000 millones a siete años durante la semana. (Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)