LA NACION

Retornos de bonos Tesoro EEUU caen tras comentarios de jefe de la Fed

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Retornos de bonos Tesoro EEUU caen tras comentarios de jefe de la Fed
Retornos de bonos Tesoro EEUU caen tras comentarios de jefe de la FedSeth Wenig - AP

Por Matt Tracy

23 sep (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense caía ligeramente el martes, tras declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en las que abogó por la cautela frente a la próxima decisión sobre tasas de interés del banco central.

* El retorno de las notas a 10 años alcanzó su nivel más alto desde el 5 de septiembre el lunes y cedía 0,7 puntos básicos en la sesión, al 4,138%. El de la deuda a 30 años, que había subido el lunes por cuarta sesión seguida, bajaba 0,7 puntos básicos, al 4,754%.

* El rendimiento bajó después de que Powell mencionó el peligro de recortar las tasas demasiado rápido y arriesgarse a una nueva oleada de inflación, o de reducirlas demasiado lentamente y provocar un aumento innecesario del desempleo.

* Los rendimientos habían subido la semana pasada pese al recorte de 25 puntos básicos de las tasas por parte de la Fed y su señal de más bajas en futuras reuniones.

* Esta semana parecen haber entrado en un periodo de calma, ya que el mercado está a la espera de nuevos datos que indiquen la dirección de la economía y las posibilidades de un nuevo recorte o una pausa en la reunión de octubre de la entidad.

* Los mercados ven ahora un 92% de probabilidad de que haya un recorte de 25 puntos básicos en octubre y un 8% de que se aplique una pausa. Según los datos de LSEG, los futuros de las tasas en Estados Unidos prevén reducciones de 44 puntos básicos hasta fines de año.

* El rendimiento de los papeles a dos años, que suele reflejar las expectativas de tasas, bajaba 0,7 puntos básicos, al 3,594%, después de tocar un pico de tres semanas el lunes, del 3,6%.

* "Nuestro caso base sigue siendo un recorte en octubre y diciembre (...) pero no creo que sea algo cerrado", dijo Gennadiy Goldberg, de TD Securities.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimiento, que mide la brecha entre los bonos a dos y 10 años y es visto como un indicador de las expectativas económicas, operaba en 52,4 puntos básicos.

* El Departamento del Tesoro subastó US$69.000 millones en deuda a dos años, con un ratio de cobertura de 2,51 veces, y emitirá deuda por 70.000 millones a cinco años y 44.000 millones a siete años durante la semana. (Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)

LA NACION
Más leídas
  1. En medio de una fuerte expectativa por un posible salvataje financiero de EE.UU., Milei está en la sede de la ONU para la reunión con Trump
    1

    En medio de una fuerte expectativa por un posible salvataje financiero de EE.UU., Milei está en la sede de la ONU para la reunión con Trump

  2. Antes de la reunión con Milei, el secretario del Tesoro volvió a referirse a la Argentina
    2

    Minutos antes de la reunión con Milei, el secretario del Tesoro volvió a referirse a la Argentina

  3. Los siete candidatos para comprar Carrefour Argentina
    3

    Los siete candidatos para comprar Carrefour Argentina

  4. Cinematográfica persecución en la autopista del Oeste: un detenido
    4

    Cinematográfica persecución en la autopista del Oeste: un detenido

Cargando banners ...