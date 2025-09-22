Retornos de bonos Tesoro EEUU tocan pico en tres semanas

Por Matt Tracy

WASHINGTON, 22 sep (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron el lunes, ya que el mercado parecía haberse asentado después de que la Reserva Federal realizó la semana pasada su primer recorte de tasas de interés desde diciembre de 2024.

* Los retornos avanzaron la semana pasada a pesar de la decisión del banco central estadounidense de realizar un recorte de tasas de 25 puntos básicos y señalar una mayor relajación en futuras reuniones. La subida se vio reforzada por datos de desempleo mejores de lo esperado y una actividad manufacturera en el Atlántico Medio en general alentadora.

* Los rendimientos se mantuvieron prácticamente estables el lunes por la mañana, ya que el mercado parecía haber asimilado plenamente el recorte de la Fed.

* En las operaciones de la tarde, la rentabilidad del bono a 10 años tocó un pico desde el 5 de septiembre tras mantenerse plano durante la mayor parte del día. Luego cotizaba con un alza de 2,3 puntos básicos en el 4,142%.

* El rendimiento a 30 años cotizaba con pocos cambios en 4,759% tras subir por cuatro sesiones consecutivas.

* En el extremo más corto de la curva, el rendimiento a dos años, que suele reflejar las expectativas de tasas de interés, tocó un máximo de tres semanas y cotizaba con un avance de 2,3 pb al 3,605%.

* "Hay un poco de resaca de la reunión de la Reserva Federal", dijo Tom di Galoma, jefe de operaciones de renta fija de Mischler Financial. "Es casi como si el mercado estadounidense no se hubiera abierto del todo".

* Una parte muy vigilada de la curva, que mide la diferencia entre los rendimientos a dos años y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en 54 puntos básicos, ligeramente por debajo del cierre del viernes.

* El presidente de la Fed de Saint Louis, Alberto Musalem, dijo el lunes que ve poco margen para nuevos recortes de tasas, mientras que el jefe de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo lo mismo en una entrevista con The Wall Street Journal.

* Además, el Departamento del Tesoro subastará esta semana 69.000 dólares en bonos a dos años, 70.000 dólares en deuda a cinco años y 44.000 dólares en notas a siete años. (Reporte de Matt Tracy en Washington. Editado en español por Manuel Farías y Javier Leira)