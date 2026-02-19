Retornos en EEUU suben levemente mientras operadores conjeturan sobre la política monetaria de la Fed

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 19 feb (Reuters) -

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subían el jueves, pero se mantenían cerca del extremo inferior de su rango reciente, mientras los operadores evaluaban la posible política monetaria de la Reserva Federal y antes de que el Departamento del Tesoro

venda US$9.000 millones en deuda a 30 años vinculada a la inflación. Los retornos se han negociado en un rango cada vez más amplio en las últimas semanas, mientras los operadores evalúan la fortaleza de la economía y cuándo es probable que el banco central estadounidense reanude los recortes de tasas de interés.

Michael Lospennato, director de tasas de interés y operaciones hipotecarias en Estados Unidos de Manulife Investment Management, señaló que los rendimientos ampliaron la parte alta del rango reciente por las expectativas de que el crecimiento será mucho mayor de lo previsto antes.

Sin embargo, los retornos volvieron a caer hasta situarse en el extremo inferior del rango, al desvanecerse estas expectativas.

"El potencial alcista y el rango de resultados potenciales generales para la economía son más contenidos de lo que pensábamos hace unas semanas. Y creo que esa es básicamente la razón por la que hemos visto cómo este nivel de resistencia del 4,20% se ha convertido en un nivel de soporte, y luego el 4,10% se ha convertido gradualmente en un nivel de soporte ahora", dijo Lospennato. El retorno a 10 años subía 0,7 puntos básicos, al 4,088%. El martes había alcanzado el 4,018%, el nivel más bajo desde el 28 de noviembre, después de tocar el 4,313% el 20 de enero. El de dos años, que suele moverse en línea con las expectativas de tasas de interés de la Fed, subía 1,2 puntos básicos, al 3,472%. El martes había bajado al 3,385%, su mínimo en cuatro meses. La curva de rendimiento entre los bonos a dos y 10 años se aplanó alrededor de medio punto básico, a 61 puntos básicos.

Las minutas de la reunión de la Fed del 27 y 28 de enero, publicadas el miércoles, fueron más agresivas de lo esperado, y varios responsables de política monetaria se mostraron abiertos a subidas de tasas si la inflación se mantiene alta.

"Las minutas de ayer introdujeron al menos la posibilidad de que algunos de los miembros más agresivos del comité quisieran que se reconozca que, a corto plazo, existen riesgos en ambos sentidos para la trayectoria de las tasas de interés de los fondos federales", dijo Lospennato. (Reporte de Karen Brettell; edición en español de Manuel Farías)