(Actualiza con cotizaciones por la tarde;)

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 22 feb (Reuters) - Los retornos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron el jueves, en un mercado volátil luego de que datos económicos mostraron que la mayor economía del mundo se mantiene estable, lo que refuerza las expectativas de que los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal se retrasarán hasta junio o más adelante en el año.

*Los rendimientos en el tramo largo de la curva de los bonos estadounidenses a 10 años bajó ligeramente en una semana en la que los inversores se mostraron indecisos a la hora de realizar grandes movimientos ante la ausencia de grandes impulsores.

*El rendimiento a 10 años se mantuvo estable, al 4,325%. La rentabilidad a 30 años cedió 3,2 puntos básicos, al 4,4599%.

* En el tramo más corto de la curva, el rendimiento a dos años subió 5,9 puntos básicos, al 4,712%.

*"Los movimientos actuales de los bonos del Tesoro se han limitado a rangos bastante estrechos", dijo Will Compernolle, macroestratega de FHN Financial en Nueva York. "Es una señal de que los acontecimientos de hoy no van a cambiar la perspectiva fundamental", agregó.

* Los datos del jueves mostraron que las peticiones iniciales de subsidio de desempleo cayeron en 12.000 hasta una cifra desestacionalizada de 201.000 en la semana que finalizó el 17 de febrero, lo que sugiere que el mercado laboral sigue tenso. Economistas consultados por Reuters habían previsto 218.000 solicitudes para la última semana.

* Además, las ventas de casas usadas en Estados Unidos alcanzaron su nivel más alto en cinco meses en enero, gracias a que la baja de las tasas hipotecarias atrajo a los compradores.

* La única mancha en el panorama de los datos fue la moderación de la actividad empresarial en febrero. Según S&P Global, el índice anticipado PMI compuesto de producción de Estados Unidos, que mide los sectores manufacturero y de servicios, bajó a 51,4 este mes desde 52 de enero.

*Los funcionarios de la Fed afirmaron las expectativas de que el banco central estadounidense se tomará su tiempo para recortar las tasas.

* El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, dijo el jueves que seguía siendo "cautelosamente optimista" sobre los progresos del banco central para reducir la inflación hasta el objetivo del 2%. Señaló que es probable que sea apropiado empezar a recortar las tasas a lo largo del año.

*El presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, por su parte, afirmó que la Reserva Federal podría estar en condiciones de recortar las tasas. "Pero advertiría a cualquiera que no lo busque ahora mismo y de inmediato", añadió.

*El miércoles, el Tesoro estadounidense vendió 9.000 millones de dólares en valores protegidos frente la inflación (TIPS) a 30 años y los resultados fueron más débiles de lo esperado. El alto rendimiento fue del 2,2%, superior al esperado en la fecha límite de presentación de ofertas. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; Editado en Español por Manuel Farías y Sofía Díaz Pineda)