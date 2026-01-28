Retracción del riesgo país y tranquilidad cambiaria impulsan mercados argentinos

BUENOS AIRES, 28 ene (Reuters) - La tendencia declinante del riesgo país y el control de liquidez que impera sobre el peso mayorista ayudaban el miércoles a consolidar negocios en el mercado financiero de Argentina al ritmo de una inusual firmeza en las reservas del banco central (BCRA)

La plaza doméstica contaba con el respaldo de una retracción en el nivel del riesgo país a niveles inferiores a los 500 puntos básicos, los más bajos en casi ocho años, mientras que el BCRA ha aumentado diariamente sus reservas con compras de divisas, algo que reclamaban los operadores desde hace tiempo

"La baja del riesgo país (...) ya empieza a ser una señal muy, muy buena. Dado el contexto internacional, para que Argentina pueda volver a los mercados internacionales y endeudarse a una tasa razonable, el riesgo país debería caer a los 400 puntos", comentó Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso

"Además, se viene la discusión en el Congreso de la reforma laboral; si esto avanza, va a presionar todavía más a la baja el riesgo país (...) La baja responde a varios 'drivers', pero diría que está principalmente explicada por dos factores: primero, Argentina mantiene el equilibrio fiscal; y segundo, ahora empezó a comprar reservas de manera sostenida", acotó

El BCRA acumuló este primer mes del año compras por US$1.051 millones, tras la adquisición de US$32 millones en la víspera, por lo que las reservas internacionales sumaron US$45.779 millones, según datos oficiales provisorios

Las transacciones mayoristas con el peso arrojaban un ligero descenso del 0,07% a 1.444 por cada dólar, lejos de la punta vendedora de la banda de intervención divergente situada en las 1.561,03 unidades para el día

A su vez, el riesgo país se movía en la zona de los 486 puntos básicos hacia las 1345 GMT, luego de caer el martes hasta las 494 unidades, de acuerdo con el seguimiento del banco estadounidense JP.Morgan

"Lo del riesgo país es relevante porque refleja una mejora en la percepción de riesgo soberano, asociada al proceso de estabilización y a la recomposición de reservas (...) Lo importante es la señal de que el mercado empieza a validar un régimen de menor volatilidad", comentó Eric Ritondale, economista jefe de la correduría Puente

Acotó que "una compresión adicional del riesgo país acercaría aún más a Argentina a una instancia de acceso gradual a los mercados (internacionales), en línea con experiencias recientes en la región, como el caso de Ecuador"

El índice accionario S&P Merval de Buenos Aires cotizaba con una suba del 1,41% en los primeros negocios, contra un salto del 3,61% el martes, mientras que los bonos públicos extrabursátiles arrojaban una tendencia positiva en la preapertura, tras la firmeza del 1,1% del día previo

Por otro lado, la provincia argentina de Córdoba colocó US$800 millones bajo legislación de Nueva York, con cupón del 8,6% anual amortizable en 2038. La oferta ascendió a los US$1.600 millones

A su vez, el Tesoro argentino licitará este miércoles deuda en pesos para afrontar vencimientos por unos 9,4 billones de pesos, mediante 10 instrumentos diferentes que prologan negocios hasta 2028, con la mirada de los inversores en el nivel de renovación (rollover) y de convalidación de tasas

