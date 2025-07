Retratado por Salgado, el “sueño” por el oro perdura en antigua mina de Brasil

“Está a punto de llegar un gran filón”. Frente a un hoyo profundo, el anciano minero Chico Osorio está convencido de que volverá a encontrar mucho oro en Serra Pelada, la extinta mina en Brasil que el fotógrafo Sebastiao Salgado inmortalizó hace casi cuatro décadas convertida en hormiguero humano.

Las instantáneas del cráter de 180 metros de profundidad que decenas de miles de hombres excavaron en la década de 1980 con el sueño de enriquecerse dieron la vuelta al mundo y consagraron al fotógrafo brasileño, fallecido en mayo a los 81 años.

“Nunca vi nada igual”, confesó en vida Salgado sobre esos mineros afanados en subir y bajar escaleras con sacos de 30 kilos de tierra a cuestas, asumiendo el riesgo de caer y morir en cualquier momento.

Hoy, un apacible lago cubre la mina ubicada en el estado amazónico de Pará (noreste), cerrada por el Gobierno en 1992. Pero la obsesión por el metal precioso aún acecha a los llamados garimpeiros.

A sus 77 años y necesitado de muletas, Chico Osorio cava y cava junto a varios operarios en el pedazo de tierra donde tiene su mísera casa de madera, junto al lago.

Su historia es conocida en la región: fue rico, gracias a los más de 1000 kilos de oro que halló en la mina, pero lo dilapidó todo.

“Compré aviones, varios carros”, cuenta a la AFP este hombre de piel curtida, mientras muestra en el fondo de una batea lo que parecen ser partículas de oro, refulgentes bajo el sol.

Ahora, asegura, solo obtiene varios gramos semanales para cubrir gastos, pero cree que pronto repetirá la hazaña.

“Nos estamos acercando”, dice Osorio, consciente de que su actividad está ahora prohibida y es blanco de operaciones de las autoridades que actúan contra los garimpos clandestinos en la región.

- “Un sufrimiento alegre” -

La convicción de que todavía queda mucho oro por explotar es compartida por otros exgarimpeiros que echaron raíces en Serra Pelada, hoy con unos 6000 habitantes, tras abandonar de jóvenes sus vidas en otras regiones brasileñas atraídos por la fiebre del oro.

Y, pese a las terribles condiciones de trabajo que Salgado retrató en blanco y negro para el mundo en 1986, la nostalgia aflora.

“Era una época de vacas gordas, todo el mundo era feliz, los que encontraban oro y los que no también porque tenían el sueño” de lograrlo, dice Lucindo Ferreira, de 72 años, dueño de un voluminoso archivo de revistas y DVD sobre la mina.

“Era un sufrimiento alegre”, abunda otro de los exaventureros, Francisco Aderbal.

"Subíamos y bajábamos las escaleras y no nos cansábamos", dice hoy este concejal municipal, de 63 años. Ni Ferreira ni Aderbal hicieron fortuna en la mina, pero advierten de que muchos que lo consiguieron se entregaron a un ritmo de vida desenfrenado y el dinero se esfumó tan pronto como llegó. - El oro que no dura - En esa época Creuza Maria de Conceiçao cocinaba para muchos garimpeiros para completar las ganancias familiares mientras su esposo trabajaba en la mina. "Uno se apega mucho al oro, porque da dinero, pero acaba rápido", afirma esta mujer, de 64 años, al tiempo que borda una funda de cojín con motivos garimpeiros. Hoy convertida en bordadora, asegura que la región es aún un manto de oro: "Está en cualquier lugar donde se cave". Algunos exgarimpeiros incluso reclaman la vuelta a la explotación, tras un proyecto de la empresa canadiense Colossus, abortado en 2014 en medio de problemas legales. "Aquel trabajo manual brutal no volverá jamás, porque incluso las leyes ya no lo permiten, pero Serra Pelada todavía puede tener fe en volver de forma mecanizada", dice Ferreira. - "Otra realidad" para los jóvenes - Brasil alberga las novenas mayores reservas de oro en el mundo, según el instituto estadounidense Geological Survey (USGS). Bajo el gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se intensificaron los esfuerzos para reducir la extracción ilegal, especialmente en tierras indígenas, donde el ritmo anual de deforestación ligado a esta actividad cayó a la mitad comparado con el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), de acuerdo con Greenpeace. Las nuevas generaciones en Serra Pelada se muestran por su parte decididas a pasar página. "Muchos garimpeiros sueñan con la reapertura del garimpo, pero quizás no sea la mejor alternativa. Los jóvenes quieren ir a la universidad (...), ya no quieren esa realidad", asegura Gabriel Vieira, de 19 años, que montó una productora audiovisual con unos amigos para precisamente contar otra cara del famoso lugar. app/rsr/mar