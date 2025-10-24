Retrato de Dora Maar de Picasso, oculto por años, se vende por 27 millones de euros

PARÍS (AP) — Un retrato de Picasso, vívidamente colorido, de su musa y pareja por años Dora Maar, que había permanecido fuera de la vista durante más de ocho décadas, se vendió en una subasta el viernes por 27 millones de euros (alrededor de US$31,3 millones).

Creado en julio de 1943, "Busto de mujer con sombrero floreado (Dora Maar)" representa a Maar con un sombrero floral de colores brillantes. Maar, artista y fotógrafa por derecho propio, había sido pareja y musa de Picasso durante unos siete años, y la relación estaba llegando a un doloroso final. La obra fue comprada en 1944 y no había estado en el mercado desde entonces, permaneciendo en una colección familiar.

La pintura fue rematada en la casa de subastas Drouot, que calificó la reaparición de la obra, parte de la serie "Mujer con sombrero" de Picasso, como "un momento de rara importancia, revelando por primera vez todo el resplandor de una obra mantenida en secreto durante mucho tiempo".

En una vista previa esta semana, la especialista en Picasso, Agnes Sevestre-Barbé, se maravilló de lo vívido que ha permanecido el retrato.

"Tenemos una pintura que está exactamente como estaba cuando salió del estudio", afirmó. "No fue barnizada, lo que significa que tenemos todo su material en bruto, todo. Es una pintura donde se pueden sentir todos los colores, toda la gama cromática".

"Es una pintura que habla por sí misma", añadió. "Solo tienes que mirarla: está llena de expresión, y puedes ver todo el genio de Picasso".

Anteriormente, Sevestre-Barbé señaló que la obra solo se había visto en una fotografía en blanco y negro. "No podíamos imaginar a partir de esta foto que esta pintura fuera tan colorida, tan asombrosa, realmente".

El subastador Christophe Lucien dijo antes de la venta que la obra era de gran interés en todo el mundo.

"Se está hablando de ella en todas las capitales del mundo con un fuerte mercado de arte, desde Estados Unidos hasta Asia, y por supuesto en todos los principales mercados europeos", comentó.