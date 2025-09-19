Retrato de Frida Kahlo podría venderse por US$60 millones y romper récords en subasta

LONDRES (AP) — El rostro de Frida Kahlo es uno de los más conocidos en el arte, gracias a sus autorretratos audaces y desafiantes.

Una de estas versiones de la artista mexicana se subastará en Sotheby’s en lo que podría ser una venta récord.

Con un precio estimado de entre US$40 millones y US$60 millones, “El sueño (La cama)” podría superar el precio más alto para una obra de cualquier artista femenina cuando salga a subasta el 8 de noviembre. Ese récord actualmente es de US$44,4 millones, pagados en Sotheby’s en 2014 por “Jimson Weed/White Flower No. 1” de Georgia O’Keeffe.

El precio más alto en subasta para una obra de Kahlo es de US$34,9 millones, pagados en 2021 por “Diego y yo”, que representa a la artista y a su esposo, el muralista Diego Rivera. Se informa que sus pinturas se han vendido de manera privada por incluso más.

“No es solo una de las obras más importantes de Kahlo, sino una de las pocas que existen fuera de México y que no están en una colección de museo”, dijo Julian Dawes, vicepresidente y jefe de arte impresionista y moderno para Sotheby’s Américas. "Así que, tanto como obra de arte como oportunidad en el mercado, no podría ser más rara y especial”.

Kahlo se representó a sí misma y los eventos de su vida de manera vibrante y sin concesiones, vida que fue trastocada por un accidente de autobús a los 18 años. Comenzó a pintar mientras estaba postrada en cama, se sometió a una serie de dolorosas cirugías en su columna vertebral y pelvis dañadas, y luego usó corsés hasta su muerte en 1954 a los 47 años.

Pintado en 1940, “El sueño (La cama)” muestra a la artista, envuelta en enredaderas, acostada en una cama con dosel flotando en un cielo azul pálido. Un esqueleto cableado con dinamita y sosteniendo un ramo de flores yace sobre el dosel.

La imagen está llena de simbolismo y se siente como una alegoría, pero la artista realmente tenía un esqueleto de papel maché sobre su cama.

Dawes afirmó que es un autorretrato psicológico de una artista en su apogeo.

“Sus mejores obras provienen de este momento entre finales de los años 30 y principios de los 40”, dijo. “Ha tenido una variedad de tribulaciones en su vida romántica con Diego, en su propia vida con su salud, pero al mismo tiempo está realmente en la cima de sus poderes”.

Exhibida públicamente por última vez a finales de los años 90, la pintura es la estrella de una venta de más de 100 obras surrealistas de artistas como Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst y Dorothea Tanning. Son de una colección privada cuyo propietario no ha sido revelado.

Un siglo después de que el “Manifiesto Surrealista” de André Breton definiera un movimiento artístico revolucionario caracterizado por yuxtaposiciones inquietantes y declaraciones paradójicas, el interés por el arte surrealista y sus precios están en auge.

La participación del surrealismo en el mercado del arte aumentó del 9,3% al 16,8% entre 2018 y 2024, según Sotheby’s. “L’empire des lumières” de Magritte se vendió el año pasado por US$121,2 millones, un récord para una obra surrealista.

Kahlo resistió ser etiquetada como surrealista, pero Dawes dijo que su “fascinación por el subconsciente” y el uso de imágenes de otro mundo la sitúan claramente en esa tradición.

Dijo que no es sorprendente que el género esté experimentando un resurgimiento.

“Hay tantos paralelismos interesantes entre los años 20 y los años 20 del siglo XXI”, dijo Dawes. “Saliendo de una pandemia global paralizante, un mundo que tiene que enfrentar la guerra de una manera más gráfica e íntima que nunca antes se había experimentado, y fuerzas económicas, políticas y sociales que giran en el trasfondo de manera inquietantemente similar”.

La pintura de Kahlo se exhibe en Sotheby’s en Londres hasta el martes, y luego se exhibirá en Abu Dhabi, Hong Kong y París antes de la venta en Nueva York.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.