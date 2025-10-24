Retrato excepcional de Dora Maar por Picasso vendido por 32 millones de euros en París

Un retrato excepcional de Dora Maar con un sombrero colorido de flores, pintado por Pablo Picasso en 1943, fue vendido por 32 millones de euros (US$37,2 millones) el viernes en la casa Drouot en París, anunció la subastadora a AFP.

Titulado "Busto de mujer con sombrero de flores", esta obra pintada por Picasso en plena Ocupación alemana de Francia representa a la fotógrafa Henriette Théodora Markovic (1907-1997), musa de los surrealistas y pareja del pintor español durante 10 años.

El cuadro fue vendido por 32 millones de euros, con gastos incluidos, "a un extranjero presente en la sala", declaró a AFP el subastador encargado de esta venta, Christophe Lucien.

"Hemos batido el récord de Christie's para un cuadro de Picasso este año en Hong Kong [23,6 millones de euros por "Buste de femme" de 1944, un retrato de Dora Maar vendido el 26 de septiembre]. Es la puja más alta en Francia de todas las casas de subastas este año", se felicitó Lucien.

"Picasso y Dora Maar son dos estrellas en las subastas. Es un gran momento, muy emotivo, que recordaré durante mucho tiempo. El mundo entero estaba presente, ya fuera en la sala o por teléfono, en un ambiente electrizante", añadió.

Con un valor estimado de ocho millones de euros, una estimación baja según el subastador, su precio se disparó durante una auténtica batalla retransmitida en directo en la página web de Drouot, en la que los postores mantuvieron el suspense hasta el final.

Firmado por Picasso y fechado el 11 de julio de 1943, el cuadro fue adquirido en agosto de 1944 por un gran coleccionista francés, abuelo de los actuales herederos.

De inspiración tanto naturalista como cubista, el lienzo muestra a Maar presa de la tristeza, pero con el rostro impregnado de dulzura, a diferencia de otros retratos en los que el maestro español la representó con una expresión en la que la violencia y las emociones parecen exacerbadas.

El retrato vendido nunca había sido expuesto y solo algunos especialistas y apasionados de Picasso lo conocían, en blanco y negro y a través del catálogo razonado de sus obras (inventario oficial) que lo mencionaba, según Drouot.

ls/vg/cbn/eg-hgs/rnr/an