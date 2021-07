Retroceso del Envejecimiento del Cartílago Humano, Restauración de la Juventud; la Primera Hazaña de este Tipo por el Hospital Edogawa, Japón.

Tokio--(business wire)--jul. 7, 2021--

Cuando está severamente dañado por el desgaste o la lesión o la osteoartritis relacionados con la edad, el cartílago de la articulación de la rodilla, que generalmente se extrae y se desecha durante la cirugía de reemplazo de la articulación, ahora podría rejuvenecerse, y convertirse en una fuente potencial de células para la terapia de células mediante una tecnología disruptiva que revierte el envejecimiento, lo que se confirma en Senescence associated ß-Galactosidase, pág. 16 y pág. 21, marcadores, publicado en Scientific Reports ( www.nature.com/articles/s41598-021-93607-9 ), revista de Nature. Una conversación entre el (difunto) Prof. Masatoshi Koshiba (Premio Nobel, 2002) y el Dr. Masahiro Katoh sobre si sus articulaciones envejecidas podrían rejuvenecerse inspiró al ortopedista Dr. Shojiro Katoh a desarrollar la técnica innovadora de Condrocitos apalancados autólogos, enriquecidos con componentes esenciales, envueltos en andamiaje y aptos para trasplantes (Enriched with Essentials and Lapped in Scaffold, Transplant-suitable Autologous Leveraged Chondrocytes, EELS-TALC ), lo que resultó en una proeza.

El envejecimiento del cuerpo humano, sus órganos, tejidos y células es irreversible y, en los entornos de laboratorio, el envejecimiento es mucho más rápido que dentro del cuerpo. Sin embargo, la tecnología EELS-TALC ha perturbado esta creencia convencional al rejuvenecer los tejidos mediante la ingeniería de tejidos en un andamiaje de polímero obtenido por síntesis química, bajo una maniobra física de agitación orbital en el laboratorio, sin manipulación genética ni productos derivados de animales, y, de este modo, allanar el camino hacia soluciones que, cuando un ambiente similar está disponible dentro del cuerpo, podría ser posible tal retroceso del envejecimiento.

Los condrocitos EELS TALC cultivados tienen todas las características ideales, dignas de ser recomendadas como las más adecuadas en los tratamientos de implante de condrocitos autólogos (Autologous Chondrocyte Implantation, ACI) y de implante de condrocitos guiado por matriz (Matrix Assisted Chondrocyte Implantation, MACI):

El método eels-talc es seguro, ya que no implica alteraciones genómicas, oncogenes, virus o factores complejos de crecimiento. actualmente, el dr. katoh evalúa el transporte ideal de tejidos y células entre el hospital y el laboratorio, según lo informado anteriormente en el método optract ( https://doi.org/10.1007/s10529-021-03116-y ) y otros parámetros de seguridad, que están respaldados por eels, jbm inc, gn corporation y ncrm, india, antes de comenzar los estudios clínicos.

