Reunión de la OPEP+ en medio de temores a una recesión

Frente al temor a una recesión, se espera que los países de la OPEP+ que se reúnen este lunes por videoconferencia se contenten con un aumento modesto de sus objetivos de producción, aunque algunos expertos no descartan una reducción para sostener los precios elevados.

Los trece miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderados por Arabia Saudita, y sus diez socios, encabezados por Rusia, se han citado para ajustar las cuotas de octubre.

El encuentro, que se realizará por videoconferencia, está previsto para las 11H00 GMT.

Los precios del petróleo, tanto los del Brent de Mar del Norte como los del WTI estadounidense (las dos referencias del crudo mundial), distan mucho de sus niveles máximos, cuando rondaban los 140 dólares el barril, y registraron en agosto su tercera bajada mensual consecutiva, en medio de unas perspectivas económicas mundiales cada vez más sombrías.

Así las cosas, cunden los rumores y las especulaciones. "No es totalmente seguro que la OPEP acuerde un nuevo aumento de las cuotas de 100.000 barriles diarios", como en septiembre, explicó a la AFP Caroline Bain, de Capital Economics.

"Viendo la reciente caída de los precios del petróleo [...], no descartamos que la producción se mantenga [en los niveles actuales] o que incluso se reduzca", agregó.

El ministro saudita de Energía, Abdelaziz bin Salmán, pareció abrir la puerta, hace diez días, a esta hipótesis, secundada por varios países miembros del Comité Técnico Conjunto de la alianza.

El ministro aludió a un mercado que "sumido en un círculo vicioso de poca liquidez y de volatilidad extrema".

- Irán: esperanzas marchitas -

Hasta ahora, la OPEP+ se ha resistido a los llamados de los occidentales a aumentar la producción y contener así la subida de precios.

"Claramente, el grupo quiere mantener los precios altos", consideró Craig Erlam, analista de Oanda.

Además, "puede temer que el retorno del crudo iraní al mercado incline la balanza del mercado a favor de la oferta y que los precios bajen", añadió.

Para Matthew Holland, de Energy Aspects, el grupo no abordará la cuestión de disminuir la producción hasta la próxima reunión, en octubre.

Pero todo dependerá de cómo avancen las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Recientemente, se reavivaron las esperanzas de que se lograra un acuerdo, que comportaría una suavización de las sanciones estadounidenses, sobre todo respecto al petróleo.

Pero eso fue antes de que Estados Unidos señalara que la respuesta de Teherán al texto propuesto por la Unión Europea (UE) "desgraciadamente [...] no era constructiva".

- Mensaje a Occidente -

Amena Bakr, del gabinete Energy Intelligence, pide no obstante que no se saquen conclusiones precipitadas de las declaraciones del ministro saudita de Energía quien, según ella, no hizo más que "subrayar que la volatilidad es mala para el mercado".

Según Bakr, se trata de un mensaje dirigido "a todos los gobiernos occidentales que han intervenido en el mercado" desde que empezó la guerra en Ucrania.

En su último anuncio hasta la fecha, los siete países más industrializados decidieron el viernes limitar "urgentemente" el precio del petróleo ruso y así limitar los recursos que Moscú obtiene de la venta de hidrocarburos.

Rusia advirtió que no venderá más petróleo a los países que adopten ese mecanismo, inédito.

Esto podría hacer que la oferta en el mercado se reduzca, lo que podría contribuir a una nueva subida de unos precios que, pese a su reciente caída, siguen siendo históricamente altos y extremadamente volátiles.

