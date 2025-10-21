Reunión de presidente de Colombia y encargado de negocios de EEUU, primer paso para superar impasse: Cancillería

BOGOTÁ, 21 oct (Reuters) - La reunión que sostuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, es el primer paso para superar el impasse bilateral, informó el martes la cancillería del país sudamericano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que Estados Unidos debe usar las cifras corregidas de coca y cocaína como base para tomar decisiones sobre política antidrogas, al tiempo que señaló que es deseable que Bogotá y Washington trabajen juntos contra el narcotráfico.

Además, la cancillería colombiana reveló que McNamara dejó claro que cualquier decisión sobre aranceles es exclusiva del presidente Donald Trump. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)