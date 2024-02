Por Andrea Shalal y Christian Kraemer

SAO PAULO, 28 feb (Reuters) -

El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, cuestionó públicamente el miércoles la opinión de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, de que sería legal monetizar unos 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados, revelando profundas divisiones entre los países del Grupo de los Siete.

Le Maire, en declaraciones tras una reunión de funcionarios de finanzas del G7, rechazó de plano la postura de Estados Unidos y dijo que Francia estaba convencida de que no había base suficiente en el derecho internacional para proceder, y que era necesario seguir trabajando.

Afirmó que cualquier medida de este tipo debe estar plenamente respaldada por el derecho internacional y contar con el apoyo de todos los miembros del Grupo de las 20 principales economías, que incluye a Rusia, China y otros países críticos con Estados Unidos.

Los funcionarios del G7 llevan un año tratando de llegar a un acuerdo sobre qué hacer con los activos soberanos rusos inmovilizados tras la invasión de Ucrania por Moscú en febrero de 2022, y los líderes del G7 han pedido posibles soluciones para junio.

El debate que mantuvieron esta semana en el marco de una reunión de ministros de Finanzas de las principales economías mundiales del G20 en Sao Paulo puso de manifiesto que aún queda un buen trecho por recorrer.

El martes, Yellen dijo a los periodistas que existían "sólidos argumentos jurídicos, económicos y morales" para obtener valor de los activos rusos, ya fuera confiscándolos directamente o utilizándolos como garantía, y afirmó que la "teoría de las contramedidas" justificaba dicha acción en virtud del derecho internacional.

Yellen subrayó la urgente necesidad de avanzar para ayudar a Ucrania, que ha sufrido reveses militares en su batalla de dos años contra la invasión rusa.

Le Maire, preguntado específicamente por la teoría de las contramedidas, dijo que no estaba de acuerdo.

"No creemos que esta base jurídica sea suficiente", dijo, subrayando la importancia del Estado de Derecho -y de un amplio consenso internacional- para encontrar una solución.

"Esta base jurídica debe ser aceptada no sólo por los países europeos, no sólo por los países del G7, sino por todos los Estados miembros de la comunidad mundial, y me refiero a todos los Estados miembros del G20. No debemos añadir ningún tipo de división entre los países del G20", afirmó.

Rusia ha amenazado con tomar importantes represalias si Occidente procede a embargar los activos. (Reportaje de Andrea Shalal y Christian Kraemer Edición de Brad Haynes y Alistair Bell)