Reunión el martes de la "Coalición de Voluntarios" sobre Ucrania

La "Coalición de Voluntarios" en apoyo a Ucrania se reunirá por videoconferencia el martes con motivo del cuarto aniversario de la invasión rusa, anunció el viernes el Elíseo.

Esta reunión "debe permitir reiterar el compromiso de los 35 países participantes junto a Ucrania, para ayudarla a crear las condiciones de una paz robusta y duradera que garantice la seguridad de Ucrania y de Europa", informó la presidencia francesa.

El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer copresidirán el encuentro destinado a proporcionar "garantías de seguridad" a Kiev en el marco de un posible acuerdo con Rusia.

Kiev y Moscú llevan a cabo negociaciones sobre la base de un plan estadounidense revelado hace varios meses, que prevé, entre otras cosas, concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales que disuadan a Rusia de volver a invadir.

Las negociaciones tropiezan sobre todo con el futuro del Donbás, la gran cuenca industrial en el este de Ucrania: Moscú exige que las fuerzas ucranianas se retiren de las zonas que aún controlan en la región de Donetsk y Kiev se niega.