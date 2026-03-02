Reunión especial del OIEA sobre situación en Irán

Los delegados del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) se reunieron este lunes en sesión extraordinaria sobre Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Rusia, un aliado clave de Teherán, solicitó el sábado este encuentro, después de que Irán hubiese hecho lo mismo.

La reunión extraordinaria de esta agencia de la ONU radicada en Viena precederá a otra de la junta de gobernadores del OIEA, que representa a 35 países y que ya estaba programada.

Después de los ataques, el OIEA -que monitorea el programa nuclear de Irán- afirmó el sábado que estaba siguiendo "de cerca los acontecimientos en Oriente Medio" y pidió "moderación para evitar riesgos en cuanto a seguridad nuclear a los habitantes de la región".