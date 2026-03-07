Reunión para designar al nuevo guía supremo de Irán debe ocurrir "En las próximas 24 horas"

La Asamblea de Expertos, el órgano encargado de elegir al próximo guía supremo de Irán, debe reunirse "en las próximas 24 horas", informó este sábado la agencia iraní de noticias Fars.

"Con ayuda de Dios, esta sesión tendrá lugar en las próximas 24 horas", declaró Hosein Mozafari, miembro de la Asamblea de Expertos, citado por Fars.

Mozafari hizo un llamamiento a la población para que "se abstenga de cualquier especulación y de difundir rumores al respecto".

El nuevo guía supremo de la Revolución Islámica sustituirá al ayatolá Alí Jamenei, muerto el pasado sábado durante un bombardeo de Estados Unidos e Israel.

Irán lanzó oficialmente el domingo un proceso de transición para designar "lo antes posible" a un sucesor de Jamenei, que dirigía el país desde 1989.

El escogido debe ser seleccionado por la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros.

Israel ya ha anunciado que el nuevo líder iraní será "un objetivo" militar y ha atacado edificios de la Asamblea de Expertos en Teherán el lunes y en Qom, ciudad santa al sur de la capital iraní, el martes, según medios locales.

En espera de la designación de un nuevo dirigente, el presidente, Masud Pezeshkian, el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeí, y un dignatario religioso miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de Guardianes de la Constitución, Alireza Arafi, ejercen el poder de forma interina.