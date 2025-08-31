Reus y Paintsil dan al Galaxy el tercer lugar de Leagues Cup

Con goles de Marco Reus y Joseph Paintsil, Los Angeles Galaxy venció 2-1 al Orlando City en el partido este domingo por el tercer lugar de la Leagues Cup, en el estadio Dignity Health Sports Park en Carson, y se clasificó a la Copa de Campeones de Concacaf.

El Galaxy consiguió el 1-0 al minuto 9 tras un veloz contragolpe conducido por el brasileño Gabriel Pec, quien dio la asistencia para que el alemán Marco Reus firmara el 1-0 ante el portero peruano Pedro Gallese.

En la respuesta del Orlando City, el colombiano Luis Muriel embocó la pelota en el arco del portero serbio Novak Micovic al 13, pero la jugada fue anulada por fuera de juego.

Al 32, el equipo floridano estuvo cerca del empate con un disparo cruzado que Adrián Marín conectó dentro del área y mandó a la base del poste derecho.

Galaxy se volvió a salvar al 50 cuando el colombiano Eduard Atuesta disparó desde la línea frontal del área, la pelota pegó en el palo izquierdo y el rebote fue justo a los guantes de Micovic.

Reus salió lesionado del partido al 58, y apenas dos minutos después cayó el 1-1 del Orlando City con un zurdazo de media vuelta del argentino Martín Ojeda dentro del área.

LA Galaxy recuperó la ventaja al 67. El ghanés Joseph Paintsil firmó el 2-1 con un disparo raso desde fuera del área.

El arco de Orlando se cimbró al 82 cuando Paintsil mandó un tiro al travesaño; Yamane remató el rebote con una volea y Gallese evitó el gol con un manotazo.

Al 90+4, Gallese tapó un disparo frontal de Miguel Berry y al 90+5 Micovic contuvo un remate de cabeza de Alexander Freeman.

Más tarde, el Seattle Sounders y el Inter Miami jugaban la final en el Lumen Field en Seattle.

Alineaciones:

LA Galaxy: Novak Micovic - Miki Yamane, Emiro Garcés (Chistopher Rindov 46), Maya Yoshida, John Nelson (Miguel Berry 68) - Elijah Wynder (Lucas Sanabria 58), Edwin Cerrillo - Gabriel Pec (amonestado 90+6), Marco Reus (Julian Aude 58), Diego Fagúndez (Mauricio Cuevas 81) - Joseph Paintsil. DT Greg Vanney.

Orlando City: Pedro Gallese - Alexander Freeman, Rodrigo Schlegel, Kyle Smith, Adrián Marín (Tyrese Spicer 81) - César Araújo, Eduard Atuesta (amonestado 37) - Marco Pasalic, Martín Ojeda, Iván Angulo (Nicolás Rodríguez 90+2) - Luis Muriel (Duncan McGuire 68). DT Oscar Pareja.

str/cl