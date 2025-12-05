REUTERS NEXT-Ferrovial busca más oportunidades en los aeropuertos de Estados Unidos, según su consejero delegado

Por Doyinsola Oladipo

NUEVA YORK, 5 dic (Reuters) - La constructora multinacional española Ferrovial ve más oportunidades de inversión en aeropuertos de Estados Unidos tras liderar una gran reforma de la terminal del aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York, dijo el jueves su consejero delegado, Ignacio Madridejos.

En su intervención en la conferencia Reuters NEXT en Nueva York, Madridejos dijo que la empresa de infraestructuras espera un crecimiento a largo plazo del transporte aéreo. La demanda de viajes entrantes de Estados Unidos ha disminuido en 2025 en parte debido a la inflación y las preocupaciones sobre las políticas del presidente Donald Trump en torno a la inmigración y el comercio.

La Nueva Terminal Uno del aeropuerto JFK tiene un precio de US$9.500 millones y se espera que abra por fases a partir de 2026. Un consorcio de socios laborales, operativos y financieros liderado por Ferrovial consiguió US$6.500 millones en préstamos bancarios, el mayor comprometido para una terminal aeroportuaria.

Madridejos afirmó que, a pesar de las interrupciones a corto plazo en los desplazamientos, Ferrovial tiene en cuenta las tendencias a largo plazo. Dijo que Nueva York, en particular, era un "destino bastante singular", con más pasajeros de paso, y que la empresa no se arrepentía de haber apostado por una reforma tan grande.

La empresa, que también desarrolla autopistas de peaje en EEUU, vende su participación en activos una vez que han madurado plenamente, dijo Madridejos. En julio, Ferrovial dijo que había completado la venta de su participación restante del 5,25% en el aeropuerto de Heathrow por un beneficio estimado de 31 millones de euros.

Los ingresos de la división de autopistas de Ferrovial aumentaron un 14% hasta 1.000 millones de euros (US$1.170 millones) en los nueve primeros meses de 2025, en términos interanuales, impulsados por los resultados en Norteamérica.

Madridejos dijo que espera que las asociaciones público-privadas sigan siendo un pilar en el gasto en infraestructuras en las próximas décadas, especialmente a medida que más estadounidenses se muden a las ciudades.

(1 dólar = 0,8579 euros) (Información de Doyinsola Oladipo en Nueva York; información adicional de Susan Heavey en Washington; edición de Franklin Paul y Rod Nickel; edición en español de María Bayarri Cárdenas)