Reuters y AP en duelo tras la muerte de colaboradores en ataques en Gaza
Las agencias de noticias Reuters y Associated Press expresaron su consternación tras la muerte el lunes de varios colaboradores en ataques contra la Franja de Gaza, atribuidos al ejército israelí.
"Estamos consternados por la muerte del colaborador de Reuters Husam al Masri y las lesiones sufridas por otro de nuestros colaboradores, Hatem Jaled, en los ataques israelíes contra el hospital Nasser de Gaza hoy", declaró un portavoz de Reuters en un comunicado.
También AP declaró en una nota que estaba "conmocionada y entristecida" por el deceso de Mariam Dagga, de 33 años, una periodista visual que trabajaba como freelance para la agencia desde el inicio de la guerra.
