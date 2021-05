Reutilización de elementos prefabricados de hormigón recuperados en edificios nuevos: un importante proyecto internacional coordinado por la Universidad de Tampere (Finlandia)

TAMPERE, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--may. 25, 2021--

La construcción con hormigón es una práctica muy extendida, pero tiene un gran impacto medioambiental. ¿Qué ocurre con el hormigón cuando se derriba un edificio? La Universidad de Tampere (Finlandia) coordina el nuevo proyecto internacional denominado ReCreate, cuyo objetivo es descubrir la manera de desmontar elementos de hormigón usados sin dañarlos y reutilizarlos en una nueva edificación, y convertir el proceso en un negocio rentable. El proyecto, de cuatro años de duración, ha recibido 12,5 millones de euros de financiación en el marco del programa Horizonte 2020 de la UE.

El hormigón es el material de construcción que más se utiliza en el mundo desde hace al menos medio siglo. Representa la mayor parte de los materiales de construcción y de los residuos procedentes de las demoliciones. En Europa, los edificios de hormigón se construyen por lo general con elementos prefabricados de hormigón. Si se pudieran reutilizar los elementos antiguos en lugar de fabricar otros nuevos, se obtendrían beneficios muy importantes para el medio ambiente.

«Si reutilizamos elementos de hormigón, podemos ahorrar una enorme cantidad de energía y materias primas», afirma Satu Huuhka, profesora adjunta de la Facultad de Medio Ambiente Construido de la Universidad de Tampere, y encargada del proyecto ReCreate.

El proyecto internacional ReCreate (2021-2025), coordinado por la Universidad de Tampere, busca nuevos usos para los elementos de hormigón de los edificios en ruinas en la construcción de edificaciones nuevas. El proyecto, de cuatro años de duración, cuenta con financiación procedente de la convocatoria Horizonte 2020 de la Unión Europea y busca soluciones para reutilizar los residuos de construcción y demolición. En el proyecto, cuya dotación global asciende a 12,5 millones de euros, participan universidades y agrupaciones regionales de empresas de cuatro países: Finlandia, Suecia, Países Bajos y Alemania. El socio de comunicaciones es el Consejo de Construcción Verde de Croacia. Las agrupaciones de los países llevarán a cabo sus propios proyectos piloto en los que desmontarán los elementos prefabricados de hormigón intactos y los reutilizarán en un nuevo edificio.

«Lo que buscamos exactamente es reutilizar los elementos de hormigón en su conjunto, no como materia prima para algo nuevo», señala Huuhka.

Aprovechar la experiencia de primera categoría de Finlandia

Los investigadores de la Facultad de Medio Ambiente Construido llevan una década dedicados a la investigación pionera de la economía circular en el sector de la construcción. Además, la investigación a largo plazo sobre la renovación y la ingeniería del ciclo de vida de las estructuras proporciona un fundamento sólido para el desarrollo de procedimientos de garantía de calidad que aseguren la integridad y seguridad de los elementos reutilizados. En esta ocasión, los investigadores se proponen explorar no solo la aplicación técnica de las soluciones, sino también la perspectiva empresarial.

«Son muchos los interrogantes a los que hay que dar respuesta. ¿Cómo desmontamos los elementos de los edificios sin dañarlos? ¿Cómo evaluamos su integridad estructural? ¿Cómo volvemos a certificar los elementos recuperados y los convertimos en un producto que cumpla los requisitos del código de construcción? Dado que la calidad de los elementos no es uniforme, ¿cómo podemos convertir esto en un negocio viable? Además, no podemos olvidar los aspectos sociales: ¿el proceso requiere nuevas habilidades o nuevas formas de trabajar?», plantea Huuhka.

Por su parte, los investigadores de la Universidad de Tampere aportarán al proyecto sus conocimientos especializados en modelos de negocio de economía circular, normativa y legislación de la construcción y sociología del trabajo. La agrupación finlandesa está formada por la Universidad de Tampere, la empresa constructora Skanska, la empresa de demoliciones Umacon, la empresa de prefabricados de hormigón Consolis Parma, la empresa de ingeniería y consultoría Ramboll, el estudio de arquitectura Liike Oy Arkkitehtistudio y el Ayuntamiento de Tampere.

La Universidad de Tampere, de carácter multidisciplinar, es la segunda universidad más grande de Finlandia. Las puntas de lanza de nuestra investigación y enseñanza son la tecnología, la salud y la sociedad. La Universidad se compromete a abordar los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad y a crear nuevas oportunidades. Casi todos los campos de estudio reconocidos a nivel internacional están representados en la Universidad. En conjunto, la Universidad de Tampere y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere conforman la comunidad universitaria de Tampere, compuesta por más de 30 000 estudiantes y unos 5000 empleados. www.tuni.fi/en

