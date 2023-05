Rêv y Searchlight completan la adquisición de Netspend por 1.000 millones de dólares

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--may. 2, 2023--

La empresa internacional de pagos Rêv Worldwide (Rêv), en asociación con fondos asesorados por Searchlight Capital Partners, L.P. (Searchlight), ha completado hoy la compra del negocio de consumo Netspend a Global Payments (NYSE: GPN) en una operación totalmente en efectivo valorada en 1.000 millones de dólares.

Con esta operación, Netspend vuelve a estar bajo el control de sus fundadores Roy y Bertrand Sosa, innovadores del sector del prepago que también fundaron Rêv. Netspend, y seguirá siendo socio de Global Payments, apoyando el negocio de tarjetas de pago que mantiene la empresa.

"Esta adquisición representa tanto un reencuentro como una reimaginación de la visión del empoderamiento financiero de la que fuimos pioneros en Netspend hace más de 20 años", dijo Roy Sosa, presidente y CEO de Rêv, que asume el mismo papel en Netspend. "Netspend goza de una merecida reputación por crear y ofrecer productos innovadores adaptados a las importantes necesidades de todos sus clientes, desde los más necesitados a los más prósperos. Esta transacción nos prepara para un fuerte éxito futuro y un crecimiento rentable".

Desde su fundación en 1999, Netspend se ha convertido en un claro líder del sector de las tarjetas de débito prepagas, ha procesado cientos de miles de millones de dólares en compras de titulares de tarjetas y ha establecido la mayor red de socios minoristas del mundo, con 100 000 establecimientos en los que los consumidores pueden cargar o adquirir productos de tarjetas de débito y prepagas. Estos establecimientos abarcan grandes supermercados, centros de servicios financieros, autoservicios y farmacias, entre otros. Netspend es también el socio de procesamiento de productos y pagos de numerosas marcas conocidas y ofrece sus productos de consumo a través de canales móviles y la Web.

Juntas, Netspend y Rêv crean una potencia internacional de pagos con una amplia gama de productos y servicios y socios estratégicos entre los que se incluyen ADIB, Banco Itaú, Correos y Etihad Airways. Las empresas combinadas se encuentran en una posición única para ampliar sus programas actuales en todo el mundo e impulsar el crecimiento en todos los segmentos del mercado.

"Desde el primer día de la fundación de Netspend nos hemos centrado en ayudar a los clientes a obtener acceso a productos de pago que simplifican sus vidas y ofrecen un valor real", dijo el presidente de Rêv, Bertrand Sosa. "Esta adquisición nos permite seguir construyendo sobre nuestro compromiso de ofrecer empoderamiento financiero a más personas en más lugares mediante el aprovechamiento de la escala de la industria de Netspend y la plataforma tecnológica de Rêv y las innovaciones de productos digitales".

Al comentar la operación, Christopher Cruz, socio de Searchlight, añadió: "La transacción permite a Netspend combinar su posición de liderazgo en el mercado con el alcance geográfico de Rêv para ofrecer una propuesta de valor al cliente mejorada, introducir productos innovadores y aumentar las asociaciones a escala mundial. La compañía combinada puede servir de forma única a todo el mercado con sus capacidades de distribución diferenciadas, incluidos los modelos directos al consumidor, habilitados para socios y de asociación digital".

Acerca de Rêv

Rêv es una empresa de tecnología financiera fundada por Roy y Bertrand Sosa, fundadores de la industria del débito prepago, dedicada a ofrecer experiencias de pago innovadoras a consumidores de todo el mundo. Sus soluciones se basan en su propia plataforma de procesamiento de pagos multidivisa y multilingüe. Con una amplia experiencia como pioneros en la industria de los pagos, Rêv se centra en los sectores de la banca internacional y turismo. Rêv se ha asociado con empresas de todo el mundo para lanzar productos en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Oriente Medio y Asia-Pacífico. Más información en www.revworldwide.com.

Acerca de Searchlight

Searchlight es una firma global de inversión privada con más de 11 000 millones de dólares en activos bajo gestión y oficinas en Nueva York, Miami, Londres y Toronto. Searchlight busca invertir en empresas en las que su capital a largo plazo y su apoyo estratégico aceleren la creación de valor para todas las partes interesadas. Para más información, visite www.searchlightcap.com.

Acerco Netspend

Netspend es un proveedor líder de soluciones financieras y de pago para consumidores y empresas. Desde soluciones de tarjetas de prepago y débito hasta servicios de cuentas digitales y movimiento de dinero, Netspend cuenta con una amplia gama de productos y tecnologías que ofrecen experiencias excepcionales a sus clientes y socios comerciales. Para más información, visite www.netspend.com y siga a Netspend en Twitter, LinkedIn y Facebook.

