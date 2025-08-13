Revés judicial para Trump

El juez Lewis A. Kaplan, fallando en una demanda presentada en nombre de los detenidos, emitió una orden de restricción temporal que requiere que Inmigración y Control de Aduanas (ICE) limite la capacidad, garantice la limpieza y proporcione colchonetas en las llamadas habitaciones de espera en 26 Federal Plaza, un edificio gubernamental en Manhattan.

Un vídeo del teléfono móvil grabado el mes pasado por un detenido mostró a unas dos docenas de hombres abarrotados en una de las cuatro salas del edificio, muchos de ellos tirados en el suelo con mantas térmicas, pero sin colchones ni acolchado.

En las presentaciones judiciales, los detenidos se quejaron de que no tenían jabón, cepillos de dientes u otros productos de higiene. Dijeron que reciben alimento imposible de digerir y soportan el "horrible hedor" de sudor, orina y heces, en parte porque las habitaciones tienen baños abiertos.

Una mujer que tenía su período no podía usar productos menstruales porque a las mujeres en su habitación se les daba solo dos para dividir, se lee en la demanda.

Kaplan ordenó a los funcionarios de inmigración que asignaran 4,6 metros cuadrados por persona, reduciendo la capacidad de la sala de espera más grande a unas 15 personas después de que los detenidos dijeran que 40 o más estaban todos juntos.

El edificio, hogar del tribunal de inmigración y de la oficina de campo del FBI en Nueva York, se ha convertido en un epicentro de la represión del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.

El juez ordenó además al gobierno que limpie a fondo las celdas tres veces al día y proporcione un suministro adecuado de productos de higiene. Abordando las preocupaciones de que los detenidos no pudieran comunicarse con los abogados, Kaplan ordenó al gobierno que hiciera adaptaciones para llamadas telefónicas legales y confidenciales.

Murad Awawdeh, presidente y CEO de la Coalición de Inmigración de Nueva York, acogió con satisfacción el fallo de Kaplan, calificándolo como un "paso adelante", pero dijo que la instalación "debe cerrarse permanentemente".

El contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, que fue arrestado en 26 Federal Plaza en junio, dijo que la decisión "es una reprimenda muy necesaria a las crueles políticas de inmigración de Trump". (ANSA).