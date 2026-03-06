Revisado a la baja el crecimiento de la zona euro en 2025, que fue de 1,4%

El crecimiento económico de la zona euro en 2025 fue revisado ligeramente a la baja el viernes por Eurostat, que ahora lo estima en 1,4%.

La oficina europea de estadística había cifrado el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de la zona euro en 1,5% en su estimación inicial publicada a finales de enero.

Esta revisión a la baja está relacionada principalmente con el crecimiento registrado en el cuarto trimestre de 2025, que ahora se estima en 0,2% frente al 0,3% inicial.

Eurostat también rebajó el crecimiento en el conjunto de la Unión Europea, al 1,5% para todo el año pasado frente al 1,6% estimado inicialmente.

Esto se debe de nuevo a una actividad económica menos dinámica en el cuarto trimestre, con un crecimiento del 0,2% con respecto al trimestre anterior, en lugar del 0,4% anunciado a finales de enero.