Revisan al alza a 0,8% el crecimiento del PBI español en el segundo trimestre

España revisó al alza el crecimiento de su producto interior bruto (PIB) en el segundo trimestre al 0,8%, una décima más de lo anunciado inicialmente, confirmando la buena salud de la cuarta economía de la zona euro, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El INE había anunciado en julio que el PIB español aumentó un 0,7% en el segundo trimestre, cifra que ahora actualiza al alza.

Esto significa que la expansión de la economía en el segundo trimestre fue dos décimas superior a la de los tres primeros meses del año, que fue de 0,6%.

El INE indicó que la variación interanual del PIB fue del 3,1%, frente al 3,2% del trimestre precedente.

El Instituto atribuye en su comunicado el aumento del PIB al buen desempeño de la inversión y, en menor medida, al consumo de los hogares.

Según los datos del INE, el crecimiento se ha sustentado en la demanda interna, compensando la demanda externa (exportaciones e importaciones), que fue prácticamente nula.

La cifra del segundo trimestre coloca a España en una posición cómoda para alcanzar el 2,7% de crecimiento esperado este año por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Esta previsión está cerca de la del Fondo Monetario Internacional (FMI), que revisó a mediados de abril sus expectativas de crecimiento para España al 2,5% (+0,2 puntos), a pesar del aumento de los aranceles de Donald Trump.

Este ritmo es muy superior al de la zona euro, donde el crecimiento se estancó en el 0,1% entre abril y junio.

