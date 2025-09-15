Revisan al alza las reservas de un yacimiento de litio en Portugal

Las reservas de un yacimiento de litio en el norte de Portugal, considerado el más importante de Europa, fueron revisadas al alza y permitirían fabricar hasta 47 millones de baterías para vehículos eléctricos, anunció el lunes el promotor del proyecto.

Los resultados de una nueva serie de perforaciones permitieron aumentar la cantidad "confirmada" del mineral en un 40%, a 39 millones de toneladas, según indicó la empresa Savannah Resources en un comunicado.

También los recursos adicionales estimados se han cuadruplicado y se sitúan ahora en un rango de entre 35 y 62 millones de toneladas.

"Estas cifras significan que, a medida que avancen los trabajos de exploración, el potencial total del proyecto podría superar los 100 millones de toneladas de mineral de litio, suficiente para fabricar 47 millones de vehículos eléctricos", concluyó Savannah.

Esto debería asimismo aumentar la vida útil de la mina, situada en la localidad de Boticas, estimada hasta ahora en 14 años, añadió.

Junto con el cobalto y el níquel, el litio es uno de los metales esenciales para fabricar las baterías eléctricas que deberán sustituir a los motores térmicos en los automóviles, los cuales contribuyen al calentamiento global.

Portugal ya es el principal productor europeo de litio, pero de momento su producción se destina íntegramente a la cerámica y la cristalería.

La construcción de la mina de litio en Boticas debería comenzar antes de finales del próximo año, según informó su director general, Emanuel Proença.

Este calendario "es compatible con el inicio de la producción en 2028", precisó la semana pasada.

Impugnado por una parte de la población local, incluso ante los tribunales, la iniciativa obtuvo hasta ahora cinco sentencias judiciales favorables, según Proença.

Las principales preocupaciones medioambientales de los habitantes son el uso del agua, la biodiversidad y la contaminación acústica.

