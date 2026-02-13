Revisan ligeramente a la baja la inflación en España en enero, al 2,3%

La inflación registrada en España en enero fue revisada a la baja para situarse en el 2,3% interanual, una décima menos que el dato provisional adelantado, según anunció este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La subida de los precios es la principal preocupación de los españoles, que en los últimos años han visto cómo se disparaban principalmente los precios de la vivienda.

La cifra definitiva publicada este viernes supone un descenso importante respecto a diciembre de 2025, cuando la inflación alcanzó el 2,9% interanual, según el INE.

El Banco de España anticipa, de su lado, una inflación a final de año del 2,7%.

A pesar de esta subida continuada de los precios que afecta a los hogares, los datos macroeconómicos continúan siendo positivos en España, que registró en 2025 un crecimiento del 2,8%, casi el doble que la zona euro.