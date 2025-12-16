Revisión de política argentina: un paso más el regreso a mercados de deuda, según analistas

*

Las reformas económicas de Milei atan el peso a la inflación

Los analistas ven potencial para el retorno del mercado argentino

Banco central quiere aumentar sus reservas en 17.000 millones de dólares

El noveno impago soberano de Argentina se produjo en 2020

Por Marc Jones

LONDRES, 16 dic (Reuters) - Los cambios anunciados por Argentina en el mercado de divisas, destinados a reconstituir las reservas, allanan el camino para que el país vuelva a los mercados internacionales de deuda a principios del próximo año, predicen banqueros de inversión de Wall Street.

La radical reforma de la economía argentina emprendida por el presidente libertario Javier Milei dio otro gran paso el lunes, cuando el banco central (BCRA) anunció que empezaría a vincular la banda de fluctuación del peso a la inflación a partir del próximo año.

Un objetivo primordial es acumular reservas internacionales por parte del banco central (BCRA), algo que los inversores esperan desde hace tiempo. Los analistas lo consideran importante para recuperar el acceso a los mercados de capitales que Argentina perdió durante su noveno impago soberano en 2020.

"Esto debería facilitar una segunda revisión del FMI sin problemas", dijo Simon Waever, analista de Morgan Stanley, en una nota de investigación, refiriéndose al Fondo Monetario Internacional (FMI).

"También aumenta la probabilidad de acceso al mercado externo, tal vez incluso antes del segundo trimestre de 2026", acotó.

CONFIANZA EN REFORMAS

La última vez que Argentina emitió un nuevo bono en el mercado internacional fue en 2018, bajo el entonces presidente Mauricio Macri.

Un regreso exitoso el próximo año marcaría un voto de confianza clave para el impulso reformista de Milei y restauraría su posición en los mercados internacionales.

Los analistas de JP.Morgan también se mostraron optimistas por las medidas del lunes, diciendo que el país continúa moviéndose en la dirección correcta y que alentarían el "acceso al mercado de bonos en dólares bajo ley extranjera en el corto plazo".

El BCRA dijo que su nuevo acuerdo tiene como objetivo comprar hasta 10.000 millones de dólares, con una potencial acumulación global de reservas de 17.000 millones de dólares, dependiendo de los flujos de la balanza de pagos.

"En general, consideramos positivo el avance del BCRA hacia un régimen cambiario más flexible que permita un mayor margen de maniobra para el debilitamiento de la moneda", dijo Sergio Armella, economista de Goldman Sachs, en una nota a clientes.

"El anunciado programa de acumulación de reservas también representa un avance positivo", añadió. "En nuestra evaluación (...) dar prioridad a la acumulación de reservas, sin dejar de centrarse en la reducción de la inflación, podría mejorar las perspectivas de sostenibilidad a medio plazo del programa económico que está aplicando el presidente Milei".

BONOS EN ALZA

Los bonos internacionales argentinos han subido un 16% este año en índices referenciales, y la mayor parte de las ganancias se han producido tras la inesperada victoria del partido de Milei en las elecciones de mitad de mandato de octubre.

Los rendimientos de los bonos rondan el 10%, y los diferenciales con los bonos del Tesoro de Estados Unidos están cerca de sus niveles más bajos en años.

Un retorno completo a los mercados de capitales coronaría un giro dramático en el sentimiento desde la corrida de octubre en el peso cuando la incertidumbre de las elecciones de mitad de período desató temores sobre el futuro del programa de reforma de Milei y obligó al Gobierno a buscar un salvavidas de 20.000 millones de dólares del presidente estadounidense Donald Trump.

"Nuestro caso base desde aquí es que se aprueben importantes reformas estructurales en los próximos meses (...) lo que impulsará los rendimientos a la baja cuando se sume a la acumulación gradual de reservas de divisas", dijo Waever.

Podría allanar el camino para un bono de siete a 12 años por un valor mínimo de 3.000 millones de dólares para cubrir 2.800 millones de dólares de pagos de deuda que vencen en julio, mientras que el "cupón" del bono, como se le conoce, podría estar cerca del 9,5%, añadió.

"El calendario más probable sería finales del segundo trimestre de 2026, pero es posible que ocurra incluso antes", afirmó Waever. (Reporte de Marc Jones; colaboración de Rodrigo Campos; Traducida por Walter Bianchi; Editada por Jorge Otaola)