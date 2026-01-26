Revisión de tratado comercial TMEC será rigurosa, dice primer ministro de Canadá

OTTAWA, 26 ene (Reuters) - La revisión del ⁠acuerdo de libre comercio ⁠entre Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará más adelante en el ⁠año, será ‌rigurosa, ​afirmó el lunes el primer ministro canadiense, Mark ​Carney, quien describió al presidente Donald Trump ‌como un duro negociador.

El funcionario ‌dijo a periodistas ​que algunos de los comentarios críticos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho en los últimos días deben considerarse en el contexto de las negociaciones del TMEC. El pacto entre las ⁠tres naciones entró en vigor en julio de 2020.

Trump, que ​ha mencionado con frecuencia la anexión, dijo la semana pasada que Canadá "vive gracias a Estados Unidos" y el sábado amenazó con imponer un arancel del 100% a todas las importaciones de ⁠su vecino del norte si Ottawa concluía un acuerdo comercial ​con China.

"Estamos entrando pronto en una negociación, una revisión, formalmente, del TMEC (...) será una revisión rigurosa, ‍es la expectativa", dijo Carney a periodistas. "El presidente (Trump) es un negociador fuerte, y creo que algunos de estos comentarios y posicionamientos deben verse en el contexto más amplio ​de eso".

A principios de este mes, Trump dijo que Estados Unidos no necesitaba el TMEC, calificándolo de irrelevante. (Información de David ‍Ljunggren. Editado en español por Javier Leira)