Revoca los visados de funcionarios palestinos antes de Asamblea de la ONU

29 ago (Reuters) - Estados Unidos está denegando y revocando visados a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina antes de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, informó el viernes el Departamento de Estado.

El Departamento no entregó los nombres de los funcionarios afectados. No estaba claro si el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que tiene previsto viajar a Nueva York para pronunciar un discurso en la reunión de finales de septiembre, estaba incluido.

El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, dijo a periodistas que estaban comprobando exactamente el alcance de la medida estadounidense "y cómo se aplica a cualquiera de nuestra delegación, y responderemos en consecuencia".

La oficina de Abbas no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

Las restricciones estadounidenses se conocen tras la imposición en julio de sanciones a funcionarios de la Autoridad Palestina (AP) y miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), mientras otras potencias occidentales avanzan hacia el reconocimiento del Estado palestino.

En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que "redunda en interés de nuestra seguridad nacional exigir responsabilidades a la OLP y a la AP por incumplir sus compromisos y socavar las perspectivas de paz".

Funcionarios de la AP, que tiene un autogobierno limitado en partes de Cisjordania ocupada por Israel, rechazan que hayan socavado las perspectivas de paz.

En virtud del "acuerdo sobre las sedes" de la ONU de 1947, Estados Unidos está obligado en general a permitir el acceso de diplomáticos extranjeros a la sede de la ONU en Nueva York, pero Washington ha dicho que puede denegar visados por motivos de seguridad, terrorismo y política exterior.

El Departamento de Estado dijo que la misión de la AP ante la ONU no estaría incluida en las restricciones. No dio más detalles.

Los palestinos llevan mucho tiempo intentando crear un Estado independiente en las zonas ocupadas de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este a través de un proceso de paz mediado.

Muchos acusan a Israel de haber destruido las perspectivas de un Estado palestino mediante el aumento de la construcción de asentamientos en Cisjordania y la destrucción de gran parte de Gaza durante la guerra actual.

Israel lo rechaza.

En las últimas semanas, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Francia anunciaron o señalaron su intención de reconocer un Estado palestino durante la reunión de la Asamblea General de la ONU, lo que aumentó la presión sobre Israel a medida que se extiende la hambruna provocada por su asalto militar a Gaza.

(Ryan Patrick Jones (Toronto), Michelle Nichols (Naciones Unidas) y Ali Sawafta (Ramala). Edición en español de Javier López de Lérida)