Revocó la visa de ministro brasileño de Justicia, dice Lula
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que el gobierno...
LA NACION
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que el gobierno estadounidense revocó la visa del ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, una decisión que calificó de "irresponsable".
"Quería expresar al compañero Lewandowski mi solidaridad y la solidaridad del gobierno ante el gesto irresponsable de Estados Unidos de revocarle la visa", afirmó el mandatario izquierdista durante una reunión ministerial en Brasilia transmitida en directo.
El gobierno de Donald Trump ha impuesto aranceles punitivos contra Brasil, así como sanciones financieras y retiro de visas a altos funcionarios en reacción al juicio contra su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, por presunto golpismo.
