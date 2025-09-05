Revolut incorpora a Frédéric Oudéa (exCEO de Société Générale) como presidente del área de Europa Occidental

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

Revolut ha anunciado este viernes el nombramiento de Frédéric Oudéa, ex consejero delegado de Société Générale, como presidente de su negocio para Europa Occidental, según el comunicado remitido por el neobanco. Oudéa se unió a Société Générale en 1995 ocupando puestos tanto en Londres como en París: entre otros cargos, fue subdirector de banca corporativa en Londres, director del área de supervisión de todo el grupo francés y director financiero. En 2008 asumió el cargo de consejero delegado en Société Générale hasta 2023, cuando renunció a renovar su cargo al frente de la entidad francesa. "Con una trayectoria de apoyo a modelos bancarios alternativos basados en la tecnología, Oudéa aporta experiencia directa en procesos de transformación, como los llevados a cabo en BoursoBank y SG Forge. Su conocimiento será clave a medida que Revolut siga creciendo en tamaño, alcance geográfico y líneas de negocio", explica Revolut en su comunicado.

El nombramiento de Oudéa se produce en un momento en el que Revolut está apostando por ampliar sus negocios en sus principales mercados de Europa Occidental, entre ellos, Francia, España, Alemania, Irlanda, Italia y Portugal. El pasado mes de mayo el neobanco anunció la apertura de una sede para Europa Occidental en París respaldada por un plan de inversión de 1000 millones de euros y la intención de solicitar una licencia bancaria en Francia. En este marco, la compañía ya ha presentado un plan de contratación para Francia y Europa Occidental, que contempla 400 nuevas incorporaciones antes de 2029, y ha nombrado como consejera delegada de la nueva sede a Béatrice Cossa-Dumurgier.

La compañía también está ultimando la creación de un consejo de administración para Europa Occidental, compuesto por expertos en los sectores financiero, regulatorio y digital, y que tendrá un papel "clave" en el desarrollo estratégico y en la relación institucional de la entidad. Sus primeros miembros son los propios Oudéa y Cossa-Dumurgier; Brigitte Cantaloube y Pascal Pincemin, como consejeros independientes no ejecutivos; y el director de riesgos y cumplimiento del grupo, Pierre Décoté, así como el director de banca, también del grupo, Siddhartha Jajodia.

En paralelo, también está constituyendo un comité ejecutivo para el área de Europa Occidental que estará encargado de definir la estrategia a largo plazo de la compañía en la región y de llevarla a la práctica de manera eficaz y responsable. En este casos sus miembros son, por ahora, Cossa-Dumurgier; el consejero delegado adjunto y director de operaciones del negocio de Europa Occidental, Jean Lecomte; la directora financiera para la región, Kawtar Adlani; el director de sistemas, Jean-Sebastien Goetschy; la directora de legal, Marion Goyenetche; el director de auditoría interna, Bastien Moreno; y la directora de cumplimiento, Aurélie Ranouil.

El banco prevé incorporar próximamente un jefe de riesgos para Europa Occidental, cuyo proceso de selección está en curso. El comité ejecutivo trabajará de forma coordinada con el consejo de administración y con el equipo directivo global para garantizar una ejecución "alineada, eficiente y centrada en el cliente".