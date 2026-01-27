Revolut lanza operaciones bancarias completas en México en su primera expansión fuera de Europa

27 ene (Reuters) - La británica Revolut dijo el martes que ha lanzado oficialmente operaciones bancarias completas en México, estableciendo su primer banco fuera de Europa a medida que la fintech acelera su expansión en mercados de alto crecimiento.

Revolut Bank S.A. se convierte así en el primer banco digital independiente en obtener una licencia bancaria mexicana a través de una solicitud directa y lo logra capitalizado sus operaciones con más de US$100 millones, más del doble del mínimo regulatorio.

La expansión a la segunda mayor economía de América Latina se produce a medida que las fintech globales se dirigen a la población subbancarizada de la región, donde la competencia tradicional sigue siendo relativamente baja.

Revolut, la empresa de tecnología financiera más valiosa de Europa, dijo recientemente que estaba tramitando una licencia bancaria completa en Perú y que también tenía planes para desplegar una plataforma de pagos en la India.

La licencia de México permitiría a Revolut ofrecer a sus clientes un conjunto de servicios bancarios digitales, como cuentas de ahorro de alto rendimiento, posesión y cambio de más de 30 divisas y transferencias internacionales de dinero.

La empresa con sede en Londres y más de 70 millones de clientes en todo el mundo dijo que el lanzamiento proporciona un plan para la futura expansión, ya que su objetivo es llegar a más de 100 millones de clientes activos diarios en un centenar de países. (Reporte de Yamini Kalia en Bangalore; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)