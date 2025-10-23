Revolut obtiene la licencia para criptomonedas en Chipre

Por Elizabeth Howcroft

PARÍS, 23 oct (Reuters) - Chipre ha concedido a la aplicación financiera británica Revolut una licencia que le permitirá seguir ofreciendo servicios relacionados con las criptomonedas para hacer crecer su negocio, anunció la empresa el miércoles, lo que reveló que una quinta parte de sus clientes comercian con criptomonedas.

Las criptomonedas han sido uno de los motores del rápido crecimiento de Revolut, que el mes pasado inició una venta secundaria de acciones con una valoración de US$75.000 millones.

Al menos 14 millones de los más de 65 millones de clientes de Revolut, cerca del 22%, son usuarios de criptomonedas, que la empresa define como usuarios que han superado las comprobaciones de "conozca a su cliente" y han sido plenamente incorporados a los servicios de criptomonedas.

Revolut dijo que el regulador financiero de Chipre le había concedido una licencia de criptomoneda que le permite ofrecer servicios de criptomoneda en toda la Unión Europea. La empresa había introducido la negociación con criptomonedas en su aplicación en 2017 y en una plataforma independiente de negociación de criptomonedas, Revolut X, en 2024, pero con la nueva normativa de la UE sobre criptomonedas, las empresas necesitarán una licencia para seguir operando en el bloque.

El año pasado, los ingresos del segmento "Patrimonio" de la empresa casi se triplicaron, "impulsados por el aumento de la actividad de intermediación de criptomonedas observado en todo el sector y el lanzamiento de la plataforma de mercado de criptomonedas Revolut X", según su informe anual.

Los precios de las criptomonedas se han disparado en el último año, favorecidos por el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al incipiente sector, pero los reguladores llevan tiempo advirtiendo de la falta de protección de los inversores. (Información de Elizabeth Howcroft, edición de Mark Potter, editado en español por Benjamín Mejías Valencia)