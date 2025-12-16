Revuelta anti Mercosur en Francia; cooperativa cancela compras

Dominique Schelcher, director general de Cooperative U, un importante minorista francés, anunció que el grupo que dirige "no comprará productos" del acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur, calificándolo de una especie de "competencia desleal".

"No compraremos estos productos si llegan a Francia", advirtió. "No compraremos productos de Sudamérica en cuanto existan productos franceses equivalentes", agregó.

"El Mercosur", continuó, "es un poco como el Shein de la competencia desleal", sostuvo, en alusión al gigante asiático de la moda online, objeto de investigaciones en Francia.

Para Schelcher, "cuando los agricultores se ven obligados a producir bajo ciertas normas y restricciones que resultan onerosas, pero al mismo tiempo los productos pueden llegar con requisitos mínimos, se trata de una forma de competencia desleal".

De ahí el llamamiento a "protegernos. Espero que el jueves se tengan en cuenta las peticiones de Francia para proteger también nuestra agricultura", dijo.

Francia presiona para que se aplace hasta 2026 la votación prevista para esta semana en el Consejo Europeo sobre el Mercosur.

El tratado favorecería las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria y bebidas alcohólicas, a la vez que facilitaría la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos, lo que alarma a las cadenas de suministro francesas.

"Los tratados y el comercio internacional de ciertos productos son aceptables. Pero no podemos hacerlo a riesgo de debilitar a nuestros productores y nuestra economía", afirma Schelcher, que pide a los ciudadanos "comprar productos franceses", especialmente antes de las fiestas navideñas para apoyar a los agricultores. (ANSA).