Rey Carlos de Inglaterra es abucheado a causa de su hermano, el príncipe Andrés

LONDRES, 27 oct (Reuters) - El rey Carlos de Inglaterra fue increpado el lunes por un manifestante por los vínculos de su hermano, el príncipe Andrés, con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, mientras saludaba a los seguidores de la realeza durante una visita a una catedral británica. "¿Desde cuándo sabes lo de Andrés y Epstein?", se oyó gritar al hombre mientras el monarca daba un paseo ante la catedral de Lichfield, en el noroeste de Inglaterra, cerca de Birmingham. Aunque Andrés, de 65 años, dijo este mes que dejaría de usar su título de duque de York tras años de escrutinio sobre su comportamiento y sus conexiones con Epstein, las preguntas sobre el príncipe —y lo que la realeza sabía de los acontecimientos— se han intensificado desde entonces.

El contenido de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, que acusó al príncipe de haber abusado sexualmente de ella cuando era adolescente, ha desencadenado este mes un nuevo revuelo sobre el tema.

Andrés siempre ha negado la versión de Giuffre. En 2022 hizo un pago no revelado para resolver una demanda interpuesta en Estados Unidos por Giuffre, que murió por suicidio en abril.

La policía británica está investigando las informaciones aparecidas en los medios de comunicación según las cuales en 2011 Andrés había pedido a uno de sus agentes de policía que buscara trapos sucios sobre Giuffre.

También el lunes se pudo oír al manifestante frente a la catedral decir: "¿Ha pedido a la policía que encubra a Andrés?".

El monarca no prestó atención al manifestante y siguió conversando con otros miembros del público.

(Reportaje de Muvija M; Edición de Sharon Singleton, Editado en español por Juana Casas)